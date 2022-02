L’avancement des travaux de réalisation du méga projet de la voie Express reliant Tiznit à Dakhla a atteint plus de 92% au niveau de la région Souss-Massa, a fait savoir jeudi, le directeur de la Direction provisoire de l’aménagement de la RN1 entre Tiznit et Dakhla, Mbarek Fancha.

Dans une déclaration à la MAP, en marge d’une visite de terrain d’une délégation de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des Conseillers, M. Fancha a indiqué que les travaux des grands ouvrages d’art de ce lot ont été achevés, notant que l’axe de Souss-Massa s’étale sur quelque 48 km.

Le premier tronçon relie le sud de Tiznit à Sidi-Bounaâmane sur 37 km et le deuxième lie Sidi-Bounaâmane à Anga (province de Sidi-Ifni).

De son côté, le président de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des Conseillers, Moulay Abderrahman Blila , a indiqué que cette visite de terrain de la délégation parlementaire vise à constater de visu l’état d’avancement des travaux de réalisation de la voie Express Tiznit-Dakhla, soulignant que ce projet national important permettra de renforcer la liaison routière entre le Maroc et le reste du continent africain.

La voie express Tiznit-Dakhla, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, constitue un méga projet qui va renforcer de manière constante les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Ce projet à portée stratégique, objet d’une convention de partenariat signée devant SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche verte, demeure un réel pont logistique entre le Maroc et le reste des pays africains, en vue de consolider davantage le développement économique tant à l’échelle régionale que continentale.

Il constitue également un exemple unique pour promouvoir les relations maroco-africaines, en assurant une liaison routière entre le nord et le sud du continent, permettant ainsi d’établir une véritable passerelle entre le Maroc et les autres pays d’Afrique, pour bâtir une coopération sud-sud agissante et un développement économique en plein essor.

La réalisation de cette voie express de plus de 1000 km vise à aménager un axe routier avec de normes techniques de taille entre les provinces du Sud et les autres régions du Royaume, réduire le temps du transport et améliorer le confort et la sécurité routière, à même de faciliter le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.

Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dhs, constitue un levier structurant pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume.

Il est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des finances, la région de Laayoune-Sakia El Hamra, la région de Guelmim-Oued Noun, la région de Dakhla-Oued Eddahab et la région de Souss Massa.