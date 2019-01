Voici la nouvelle composition du conseil d'administration de la CGEM

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu, le 14 décembre 2018 à Casablanca, son conseil d’administration sous la présidence de Salaheddine Mezouar.

Trés attendu, le conseil d'administration de la CGEM s'est réuni à la mi-décembre pour débattre et valider plusieurs sujets à l’ordre du jour, et notamment les questions relatives à sa gouvernance et gestion depuis l'élection de Mezouar.

Le conseil d'administration a pris connaissance du rapport rendu par le comité des statuts de la confédération, exigé par l'assemblée générale de la CGEM. Le rapport a recommandé plusieurs modification du règlement interne afin de le mettre en conformité avec les statut de la CGEM.

Ensuite, le Conseil d’administration a procédé à la nomination de nouvelles Commissions permanentes ainsi que celle de ses membres désignés, dont voici les listes: