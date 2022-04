Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce à l’occasion de la journée mondiale de la Terre, l’amplification de Mama Tabiaa, son programme de sensibilisation auprès des plus jeunes, au respect de l’environnement.

Le but de ce programme, réalisé en partenariat avec la Fondation Zakoura et soutenu par le Ministère de l’Education nationale, est de susciter l’intérêt et d’encourager les élèves et leurs familles à réfléchir aux enjeux environnementaux. Il touche plus de 357 000 enfants et leurs proches, qui sont ainsi sensibilisés à la problématique environnementale. L’ambition de Vivo Energy Maroc est d’augmenter le nombre d’élèves sensibilisé à 500 000 cette année à travers ce programme.

Depuis son lancement en 2015 au sein d’écoles publiques à Casablanca et d’écoles d’éducation non formelle de la Fondation Zakoura, le programme poursuit sa diffusion et son extension progressive à d’autres villes marocaines. La digitalisation du programme a constitué une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la sensibilisation à l’environnement. Mama Tabiaa en ligne a été généralisé à plus de 2 300 écoles primaires, suite à une convention de partenariat avec le ministère de l’Education Nationale.

«L’initiative Mama Tabiaa gagne du terrain année après année. Tel est précisément le principe d’un partenariat public-privé fructueux. La digitalisation du programme Mama Tabiaa et la disponibilité du kit pédagogique aux enseignements environnementaux, nous permettent de sensibiliser un large public à l’environnement. La protection de l’environnement passe avant tout par l’éducation des générations futures» a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice de la communication de Vivo Energy Maroc.

Basé sur des méthodes d’enseignement innovantes qui combinent l’interactivité et l’apprentissage ludique, le programme Mama Tabiaa vise à développer une attitude éco-citoyenne parmi les élèves du primaire. Il est axé sur six thématiques : eau, biodiversité, énergie, gestion des déchets, solidarité et protection de l’environnement. Ces thèmes sont traités en classe avec les étudiants au moyen de séances d’acquisition de connaissances enrichies de matériel interactif, comme des vidéos et des animations. Le matériel de formation est maintenant accessible en ligne sous forme de kit pédagogique.

«Le développement et la mise en ligne d’une plateforme dédiée au programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa reflètent notre désir commun, avec notre partenaire Vivo Energy Maroc, de démocratiser l’accès à la formation au programme et à la sensibilisation éco-citoyenne d’un plus grand nombre de bénéficiaires dans une perspective durable. Grâce au soutien du ministère de l’Education Nationale, ce programme extracurriculaire innovant et enrichissant est intégré à davantage d’écoles primaires publiques et compte déjà plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires sensibilisés à la question de notre responsabilité envers l’environnement», a commenté Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura.

Au-delà de son investissement dans la sensibilisation au respect de l’environnement par des actions citoyennes, Vivo Energy Maroc dispose d’une stratégie globale de développement durable dont la protection de l’environnement représente un axe principal. Dans ce cadre, Vivo Energy Maroc a mis en place depuis plusieurs années un programme visant à réduire son empreinte environnementale couvrant, entre autres, la sensibilisation de ses collaborateurs à la conduite responsable et la commercialisation de produits toujours plus respectueux de l’environnement.