Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole liquéfié de marque Butagaz, a inauguré deux stations-service autoroutières, situées au niveau des localités de Benguerir et d’Ameskroud.

L’inauguration officielle s’est faite en présence de George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc et de Anouar Benazzouz, Directeur Général d’Autoroutes du Maroc. Ces stations de nouvelle génération sont dotées d’équipements et de services éco-responsables en lien avec la stratégie Green Energy de Vivo Energy Maroc.Au total, elles ne créent pas moins de 50 emplois directs.

«Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants d’Autoroutes du Maroc ainsi que des équipes Vivo Energy et autres partenaires ayant contribué à la réalisation de ce projet. Nos nouvelles stations ont été développées en tenant compte en priorité des impacts environnementaux et socio-économiques directs. Vivo Energy Maroc maintient ainsi fermement son engagement en faveur de son ancrage local ainsi que sa valeur ajoutée positive dans l’écosystème national» a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

L’éco-responsabilité est au cœur de la conception de ces nouvelles stations-service Shell. Des panneaux photovoltaïques couvrant jusqu’à 30% de l’énergie nécessaire au fonctionnement de la station sont installés. Les stations sont dotées d’unités de traitement et de recyclage des eaux usées. Des bornes de recharge électriques complètent l’offre en carburant.

Ces nouvelles stations-service sont pensées comme de véritables lieux de vie. L’entreprise tient à proposer une gamme de produits et de services qui s’élargit sans cesse pour offrir à ses clients la meilleure expérience, tout en s’adaptant en permanence à leurs besoins. Une offre de restauration diversifiée est proposée avec notamment l’enseigne de restauration rapide Pomme de Pain.

«Nos sites se démarquent aussi par la digitalisation croissante des services et moyens de paiement. Vivo Energy Maroc adopte ainsi progressivement la mise en place d’une approche «Web to Station», permettant de multiplier les points de contact «phygitaux» avec ses clients. Cette approche est non seulement parfaitement adéquate en cette période de pandémie, mais répond idéalement aux nouveaux comportements des utilisateurs» a indiqué Reda Badawi – Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc

Par ailleurs, l’une des priorités phares du projet était la prise en compte de la sécurité routière, notamment celle des chauffeurs de camion. Une priorité partagée autant par Autoroutes du Maroc que Vivo Energy Maroc, qui a donné lieu à l’intégration d’un parking géant dans les plans du projet, spécifiquement pensé pour les poids lourds.

Avec 27 stations-service inaugurées en 2020 malgré les circonstances sanitaires, Vivo Energy Maroc poursuit son investissement dans le royaume, en adoptant une politique de développement dynamique pour son réseau avec des ouvertures régulières. L’ambition de Vivo Energy est de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée d’Afrique tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.