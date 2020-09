Vivi Energy inaugure quatre nouvelles stations-service

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, a inauguré quatre stations-service Shell ce mois de septembre, à Tanger, Marrakech, Oued Laou et Taounate.

Ces nouvelles stations, fruit d’un plan d’investissement ambitieux, renforcent la présence du réseau Shell au Maroc pour accroître la proximité avec ses clients. Elles sont dotées d’une offre complète, incluant des espaces restauration et de loisirs, ainsi que des baies de service proposant des offres en vidange, en mécanique rapide, en lavage et en pneumatiques.

« Malgré une conjoncture économique assez difficile, Vivo Energy Maroc poursuit sa politique d’investissement dans le Royaume, tout en veillant à garder l’expérience client et son amélioration au cœur de sa stratégie de différenciation. Grâce aux efforts conjoints, fournis en permanence par nos équipes, nous avons relevé le défi et avons pu continuer à assurer de nouvelles ouvertures de stations »a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Ces nouvelles stations-service sont pensées comme de véritables lieux de vie. L’entreprise tient à proposer une gamme de produits et de services qui s’élargit sans cesse pour offrir à ses clients la meilleure expérience, tout en s’adaptant en permanence à leurs besoins.

La station Mesbah est située à la sortie de Tanger vers Tétouan, vers l’autoroute Tanger-Rabat et Tanger-Port Med dans une zone industrielle clé à la sortie de Tanger. La station-service accueille uneboutique, un café, une mosquée et un espace restauration y sera bientôt ouvert.La station Ourika est également située sur un axe routier très fréquenté sur la route reliant la région d’Ourika à la ville de Marrakech. En plus de la zone de distribution des carburants et les baies de service, elle compte accueillir prochainement un café et un restaurant pour porter la superficie du projet à 6 300 m².Dans la région de Tanger, la station-service Oued Laou, s’étend sur une superficie de 846 m², et sera doté d’un café et d’un restaurant. La station-service Mkansa, est quant à elle située dans la région de Taounate. D’une superficie de 5 000 m², la station propose des services de restauration et une mosquée. Un espace de jeux d’enfants et un terrain de foot seront réalisés prochainement, ce qui portera la superficie du projet à 15 000 m².

« Ces stations sont lancées dans un contexte inédit où toute notre démarche a été repensée pour offrir à nos clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire etdes services et des produits à valeur ajoutée. Car au-delà de l’utilité première de nos stations, c’est une composante du lien social que nous entretenons. Nos stations-service sont pensées comme des lieux de vie. Tout est fait pour offrir une expérience one stop shopen veillant à garder l’expérience client et son amélioration au cœur de sa stratégie de différenciation»a indiqué Mehdi Abaghad, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

Vivo Energy Marocpoursuit son investissement dans le Royaume, en maintenant depuis le début de l’année une politique de développement dynamique de son réseau avec des ouvertures régulières. L’ambition de Vivo Energy est de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée d’Afrique tout en répondant aux standards internationaux de qualité les plus exigeants.