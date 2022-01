Plusieurs dizaines de professionnels des agences de voyages ont manifesté mardi devant le siège du ministère du Tourisme à Rabat, pour réclamer, entre autres, la réouverture des frontières.

« Sauvez l’agent de voyage », « Le tourisme suffoque », « Ouvrez les frontières » ou encore « Non à la marginalisation du secteur touristique ». Ce sont quelques-uns des slogans brandis mardi par les voyagistes, venus manifester leur désarroi devant le siège du ministère du Tourisme à Rabat, à l’appel de l’Association nationale des agences de voyages du Maroc (ANAVM).

Ils étaient environ 200 professionnels du secteur selon l’AFP, mais plus de 500 selon L’Opinion. « La dernière fermeture des frontières est un coup fatal, d’autres pays concurrents en ont profité, comme la Turquie, l’Egypte ou les Emirats », regrette auprès de l’agence de presse française Raja Ould Hamada, propriétaire d’une agence de voyages à Marrakech.

« Nous n’avons reçu aucun soutien, ni matériel ni moral. Nous demandons aux responsables du ministère de nous écouter et d’entendre nos difficultés « , a-t-elle plaidé, s’inquiétant de « la déstabilisation et de la perte de crédibilité du secteur (marocain) auprès des compagnies aériennes internationales et des investisseurs étrangers ».

« Tout le monde sait que la situation est catastrophique! La question est: +que fait le gouvernement+? », a renchéri auprès de l’AFP Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière. Cette dernière demande « le report des crédits bancaires et la prise en charge des intérêts par l’Etat et surtout qu’on nous laisse travailler en rouvrant les frontières ».