Total a dévoilé ce vendredi 16 juillet la première station-service arborant la nouvelle identité et vision « TotalEnergies ». Le Maroc est le premier pays du continent à entamer cet ambitieux chantier. Détails.

C’est en présence de M.Stanislas Mittelman, DirecteurAfrique de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, de M.Jean-Philippe Torres, Administrateur et Président du Conseil d’Administration de Total Maroc, et de M. Tarik Moufaddal, Directeur Général de Total Maroc que la nouvelle identité de la station-service Al Baida (Casablanca, Route d’El Jadida en direction de Bouskoura) a été dévoilée le 16 juillet dernier.

Cet événement démarre le déploiement d’un ambitieux programme de rebranding du réseau au Maroc, qui compte 350 stations-services.

A cette occasion, M. Tarik Moufaddal, DG Total Maroc, a souligné que «Total Maroc et l’ensemble de ses collaborateurs sont particulièrement fiers de dévoiler au grand public et à ses clients la station-service Al Baida qui arbore aujourd’hui la nouvelle identité visuelle de la Compagnie, faisant du Maroc le premier pays du continent Africain à concrétiser cet ambitieux programme».

«Le nouveau nom de la Compagnie et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle TotalEnergies est résolument entrée : celle d’une Compagnie multi-énergies qui met en œuvre sa mission de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres», a déclaré M.Stanislas Mittelman, Directeur Afrique de la branche Marketing & Services de TotalEnergies.

La station-service Al Baida est particulièrement représentative de l’engagement de TotalEnergies en faveur des énergies renouvelables. En effet, la station-service est équipée de panneaux solaires d’une superficie de 197m², couvrant 30 % de ses besoins énergétiques, et d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 75 stations qui sont solarisées au Maroc, et 17 stations-services qui sont équipées de bornes de recharge.