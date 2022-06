Saham Assurance change de dénomination et devient Sanlam. La compagnie rejoint ainsi les 20 filiales du Groupe ayant changé de nom en 2021, et ce dans 13 pays du continent africain.

Sanlam Maroc affiche ainsi son appartenance à un grand groupe séculaire, leader africain des services financiers non-bancaires et premier groupe d’assurance en Afrique. « Ce changement de dénomination et d’identité visuelle traduit la vision stratégique de Sanlam : installer une marque africaine unique et forte à travers tous les pays de présence du Groupe », annonce son top management.

«Ce changement de nom nous permettra de déployer au Maroc une marque unifiée à l’échelle continentale, forte de la reconnaissance de nos partenaires et clients ainsi que du capital confiance construit depuis plus d’un siècle. Il s’agit aussi pour nous de mettre à profit les synergies Groupe ainsi que la cohérence du discours et de la communication de Sanlam», déclare à cette occasion Yahia Chraibi, Directeur Général de Sanlam Maroc.

Fort d’une présence dans 33 pays d’Afrique, Sanlam entend aussi consolider son leadership sur plusieurs marchés clés qui sont au cœur de sa stratégie en Afrique, à commencer par le Maroc. Le groupe ambitionne ainsi de faire partie du peloton de tête, en se positionnant parmi les top 3 des compagnies d’assurance mondiales.

Le déploiement de la marque Sanlam au Maroc est également l’occasion pour le groupe d’affirmer son positionnement, tel que traduit par sa signature : « Vivez en toute confiance« .

À travers cette signature institutionnelle, le groupe veut incarner sa promesse « orienté client grâce à une action proactive et positive qui offre une perspective optimiste et inspirante, en apportant soutien, confiance et fiabilité au client ». Pour marquer ce rebranding, le groupe déploie une campagne de communication de grande envergure sur les médias nationaux, sur les réseaux sociaux et en affichage. Le concept créatif repose sur une chorégraphie originale et moderne qui fait le tour de toutes les régions marocaines.

« Une fresque contemporaine qui met en scène les Marocains dans leur grande diversité, et qui leur permet de se croiser, se défier, se rencontrer, échanger, communiquer et danser pour accomplir des prouesses toutes basées sur la confiance », affirme le groupe.

Ce rebranding « se traduira concrètement par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle, le déploiement d’une nouvelle signalétique, l’adaptation de l’ensemble des imprimés, etc. Ce changement de marque vient aussi rappeler l’attachement de Sanlam Maroc aux valeurs fondatrices qui guident l’action de la Compagnie au quotidien : l’engagement, la solidarité, le courage, la bienveillance et la proximité », conclut l’assureur.