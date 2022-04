Un nouvel espace d’incubation a vu le jour à Casablanca. Baptisé « Blue Space », le bâtiment se trouve au coeur du campus de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE).

L’initiative est le résultat d’un partenariat public-privé. Elle a été lancée par le groupe Bank Of Africa (BOA) et l’ISCAE. « Blue Space », qui a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans leurs parcours entrepreneurial, a été officiellement inauguré vendredi 8 avril, par le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour, la directrice de l’ISCAE Nada Biaz et l’administrateur directeur général délégué de BOA Brahim Benjelloun-Touimi.

« C’est la concrétisation d’un partenariat intelligent entre deux institutions dont la position, chacune dans son domaine, confirme le leadership en matière de sciences et de pratiques managériales pour contribuer à

l’accompagnement du développement économique et social du Maroc et de l’Afrique », a indiqué Nada Biaz, lors de l’inauguration.

Le nouveau bâtiment, situé au sein du campus de l’ISCAE, se veut un lieu de rencontre entre le monde

académique et professionnel. Il comprend un « espace bancaire pédagogique » dédié aux étudiants et un incubateur destiné aux porteurs de projets.

« Accompagnement sur mesure »

Il propose un « accompagnement sur mesure » pour chacun des porteurs de projets qui intègrent le programme. Concrètement, des conseils sur les business plans, les aspects juridiques et comptables, les montages

financiers, marketing, ressources humaines et R&D seront proposés aux futurs entrepreneurs. Des entrepreneurs expérimentés assureront de leur côté un mentorat aux participants.

Un appel à projets a déjà été organisé. Les candidats, âgés de 18 à 45 ans, devaient déposer leurs dossiers avant le 20 février dernier. Les candidatures devaient « démontrer clairement la motivation et l’intérêt » des porteurs de projets. Ces derniers devaient « répondre à une problématique concrète », indiquait alors le groupe BOA.