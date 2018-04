Le candidat à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, est en tournée sur l'ensemble du territoire marocain. Pour la sixième étape, le candidat a visité la ville d'Agadir ce mercredi. L'occasion de rencontrer les adhérents de la CGEM de la région Souss-Massa et échanger avec eux sur les problèmes qu'ils rencontrent ainsi que leurs revendications et leurs attentes. La prochaine étape mènera Mezouar à Laayoune et Dakhla.