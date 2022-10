Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 vient d’être présenté, ce jeudi, aux élus. La ministre de l’Économie, Nadia Fettah Alaoui, a défendu un projet «équilibré et ambitieux» dans un contexte toujours difficile, marqué par la sécheresse et la hausse des prix des matières premières à l’international.

Éducation, santé et investissement seront les priorités du projet de loi de finances 2023 présenté, ce jeudi, devant les chambres des représentants et des conseillers. La ministre de l’Économie, Nadia Fettah Alaoui a annoncé une enveloppe de 28,12 milliards de dirhams allouée au département de la santé, soit une hausse de 19,5% par rapport à l’an dernier.

Elle permettra de renforcer les ressources humaines avec 5.500 postes budgétaires, portant le total des créations sur la période 2017-2023 à 36.117 postes budgétaires dans de la santé et de la Protection sociale, dont 30.000 postes au profit du département de la Santé.

Le département de l’Éducation nationale bénéficiera, lui aussi, d’une augmentation de son budget de 6,5 milliards de dirhams par rapport à 2022, atteignant ainsi 68,95 milliards de dirhams.

Le programme de généralisation du préscolaire s’offre, à lui seul, une enveloppe de près de 2,1 milliards de dirhams. L’extension de la couverture de l’appui social aura, pour sa part, un budget de 1,76 milliard de dirhams, soit une hausse de près de 300 millions de dirhams par rapport à 2022.

S’agissant de l’investissement, le montant des dépenses d’investissement pour 2023 atteindra 106,3 milliards de dirhams contre 87,4 milliards en 2022, soit une augmentation de 21,31%.

En incluant le budget général de l’Etat, les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), les comptes spéciaux du Trésor, et l’amortissement de la dette publique à moyen et long terme, le montant total des charges s’élèvera à plus de 600 milliards de dirhams, en augmentation de 15,42% par rapport à l’année précédente.