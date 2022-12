MEKSA, leader de la fenêtre PVC au Maroc, accompagné de ses partenaires allemands VEKA et ROTO et en collaboration avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Oujda, ont présenté la solution «VEKA by MEKSA® : Bien plus qu’une fenêtre» lors d’un séminaire organisé le 8 décembre.

Lors de cet événement qui s’est tenu à Oujda dans la région de l’oriental, MEKSA, accompagné de ses partenaires allemands VEKA et ROTO, a pu présenter la solution VEKA by MEKSA® qui est une solution qui offre des performances thermiques et acoustiques très élevées. Le tout, accompagné d’offres de couleurs et finitions très variées.

Ce séminaire a connu un fort engouement de la part d’architectes, et de prescripteurs de la région.

Après l’évènement de Tanger en juin 2002 et celui-ci à Oujda, MEKSA prévoit de poursuivre en 2023 son Roadshow à travers les différentes régions du royaume afin de sensibiliser davantage aux différentes solutions de systèmes de fenêtres performantes.

Les participants n’ont pas manqué de souligner le confort thermique et phonique qu’assurent les solutions MEKSA, un bel avantage pour une région où les écarts de température représentent un réel challenge d’isolation tout au long de l’année.