Après l’ouverture de son premier point de vente au cœur de Casablanca sur le boulevard Ziraoui en février 2020, Mediacash inaugure ce mois-ci son tout nouveau magasin à Dar Bouazza.

Un événement très attendu qui permettra à l’enseigne multi-spécialiste des produits high tech et culturels d’offrir un vaste catalogue à sa clientèle darbiste en quête de nouveautés et de services à forte valeur ajoutée.

C’est dans un beau local neuf et aménagé dans l’esprit de l’enseigne, sur plusieurs niveaux, situé sur la route d’Azemmour, que se dresse le nouveau magasin Mediacash, entre les restaurants McDonald’s et KFC de Dar Bouazza pour être précis. Difficile donc de passer à côté sans le remarquer.

Mediacash, le « multivers » des produits high tech, du gaming et de la pop culture au Maroc

Mediacash offre une large sélection de produits high-tech et multimédia, qui va de la téléphonie à l’informatique, des jeux vidéo aux produits de la pop culture mais aussi les vinyles, les produits rétro tels que les anciennes consoles et jeux-vidéos des années 80 et 90 et d’autres articles vintage. Des milliers de références, pour certaines introuvables ailleurs au Maroc ou sur le net, mais pas que…

Mediacash, c’est aussi une offre de prestations et de services multiples que l’on retrouvera à Dar Bouazza, à savoir:

• Des articles reconditionnés ou d’occasion premium (smartphones, tablettes, objets connectés, accessoires, produits dérivés, collections rétro) avec une garantie allant de 6 à 12 mois;

• Un service de réparation et de dépannage sur place de tous les produits multimédias par des techniciens professionnels avec des pièces d’origine (toutes les réparations sont garanties au moins trois mois;

• Un service de reprise et de rachat en cash. L’enseigne reprend, à un prix attractif et après estimation, les produits de ses clients contre du cash ou un bon d’achat à faire valoir chez Mediacash.

Une expérience client unique et adaptée

L’inauguration de ce nouveau showroom sera aussi l’occasion de profiter d’une expérience client unique fondée sur l’écoute et le conseil et qui donne accès à de nombreux services gratuits comme le transfert et la sauvegarde des données, la mise en marche des produits, la livraison, l’estimation gratuite des produits, le diagnostic gratuit…

Ce sera également un espace de rencontres avec des spécialistes passionnés dans chaque rayon.

Comme à Casablanca, Mediacash compte entretenir avec sa clientèle de Dar Bouazza une relation qui s’appuie sur la confiance et la transparence avec la garantie Mediacash (y compris sur les produits de seconde main et sur les réparations), un positionnement compétitif sur les prix et toujours la possibilité offerte de revendre ses appareils pour permettre au client de gagner de l’argent ou d’acheter un produit neuf à des conditions avantageuses.

Nouveau magasin, nouvelles ambitions

Le nouveau magasin Mediacash constitue une nouvelle étape dans le développement de la marque au Maroc qui se veut plus proche de sa clientèle. Un engagement matérialisé, en parallèle, par le lancement de son site d’e-commerce pour servir un public encore plus large à travers le royaume.

L’ouverture du showroom Mediacash à Dar Bouazza sera accompagnée et suivie de nombreuses initiatives à découvrir au niveau de ses deux points de vente et sur les réseaux sociaux: concours de gaming, événements liés à l’actualité geek et pop, promotions, invitations aux avant-premières produit et de nombreuses surprises en exclusivité.

Pour en savoir plus, deux adresses: Mediacash Casablanca, 307, Bd Ziraoui & Mediacash Dar Bouazza, résidence Aigue Marine, route d’Azemmour (entre McDonald’s et KFC). Contact: mediacash.ziraoui@cashandretail.com