Asmaa Ghlalou, maire de Rabat, a lancé un ultimatum aux restaurateurs, cafetiers et commerçants de la capitale pour qu’ils régularisent leur situation. Explications.

Les commerçants, restaurateurs et cafetiers de la capitale disposent d’un délai de trois mois, à partir de ce 4 mars, pour régulariser leur situation.

Dans un message vidéo de Asmaa Ghlalou, maire (RNI) de la capitale, la responsable a appelé les professionnels concernés à se doter d’une autorisation d’exploitation, document nécessaire pour l’exercice de leur activité. Ceux qui ne se conforment pas à cette mesure risquent, passé le délai fixé par la mairie, de voir leurs commerces fermés en vertu des lois en vigueur.

« Il est impensable aujourd’hui que ces commerces, restaurants ou cafés exercent en dehors du cadre légal », affirme Asmaa Ghlalou qui affirme que la loi doit être respectée par tout le monde, petits commerçants comme exploitants de grands cafés et restaurants.

Et qui dit conformité avec la législation, dit respect des dispositions relatives aux taxes locales. Car, en plus d’exercer à la limite de la légalité, les activités non déclarées font perdre à la commune d’importantes ressources en termes d’impôts.