Lors d’une conférence de presse tenue ce jour au siège de la CGEM, son président, Chakib Alj et Xavier Reille, directeur Maghreb de la Société financière internationale (IFC), ont officialisé un partenariat entre leurs deux institutions pour promouvoir l’inclusion des femmes en entreprise via la plateforme Morocco4Diversity.

« Le renforcement de la participation économique des femmes est au cœur du Nouveau Modèle de Développement de notre pays, qui aspire à atteindre un taux d’activité féminine de 45% à l’horizon 2035, contre 22% en 2019 », a déclaré Chakib Alj lors de son allocution. Selon une étude de McKinsey qu’il a citée, une meilleure inclusion des femmes et le renforcement de la mixité pourraient engendrer une croissance mondiale du PIB de 12.000 milliards de dollars, et près de 30 milliards de dollars supplémentaires de PIB pour le Maroc à

l’horizon 2025.

Le chef du patronat a tenu à « féliciter toutes les entreprises présentes parmi [eux] pour leur mobilisation et leur engagement dans le cadre de la campagne Morocco4Diversity ».

« Notre rencontre d’aujourd’hui vient consacrer et célébrer les retombées générées par cette campagne. Nous avons effectivement constaté une véritable prise de conscience et une forte volonté d’agir pour promouvoir l’égalité professionnelle », a-t-il ajouté, rappelant que le principe de l’égalité professionnelle est central dans l’action et la réflexion de la CGEM.

Sont également intervenus lors de ce panel, Samya Belhaj, directrice générale OCP Hospitality; Meriem Zairi, Senior Managing Director SEAF; Bachir Baddou, directeur général CAT Assurance et Réassurance; Mohamed El Baroudi, Directeur Général, SITI; Mohamed Mekli, directeur des ressources humaines Menara Holdi. Chacun a partagé son expérience de l’inclusion professionnel au sein de l’entreprise par rapport la question du genre.

Meriem Zairi a notamment souligné dans ce sens que l’essentiel dans cette question était avant tout de mettre en valeur les compétences, au-delà du sexe.

Pour l’instant , l’initiative lancée il y a quelques mois sous le nom de Morocco4Diversity par la CGEM et l’IFC Maghreb a recueilli la collaboration de 36 entreprises. Cette plateforme vise à renforcer la participation des femmes pour une économie plus résiliente et plus inclusive.