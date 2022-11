Ce lundi 31 octobre, une rencontre a été organisée par Bank of Africa (BOA) et le ministère de l’Industrie et du commerce en faveur des industriels du Maroc. Une rencontre qui vise à apporter des réponses concrètes aux besoins des entreprises en matière de décarbonation à travers l’apport d’experts nationaux et internationaux.

En collaboration avec BOA, première banque à se lancer dans la finance durable sur le marché depuis 2012, la tutelle a organisé un événement qui éclaire les industriels sur l’enjeu de la décarbonation et son impact sur la compétitivité des entreprises marocaines, industrielles et exportatrices, en priorité.

Et dans la continuité de ses actions en faveur de l’économie verte, BoA organise une série de rencontres avec les industriels et leur écosystème sous le thème: « Décarbonation, levier de compétitivité pour l’entreprise marocaine ». L’événement de lancement qui s’est tenu ce lundi à Casablanca, sera décliné en rencontres régionales à Agadir, Tanger, Fès et dans plusieurs autres villes du royaume.

Lire aussi. Vidéo. Mondial 2022: BOA et VISA offrent des séjours au Qatar à leurs clients

En ce sens, des offres intégrées, diversifiées et clé en main sont proposées par la banque visant la diminution de l’empreinte carbone industrielle à travers l’intégration des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, la modernisation des processus de production en intégrant les technologies vertes et la réduction de la pollution industrielle et les risques environnementaux.

Rappelons que l’industrie marocaine représente 30% des émissions de CO2 « énergie » dont 50% d’émissions directes issues de la combustion d’énergies fossiles et 50% d’émissions indirectes liées principalement aux usages de l’électricité. C’est d’ailleurs pour cette raison que la décarbonation de l’industrie revêt un caractère stratégique pour l’économie marocaine. Avec l’objectif d’atteindre un taux d’énergie renouvelable de 50% d’ici 2030, le concours de tous les acteurs économiques, publics et privés, devient primordial.