La Confédération générale des entreprises du Maroc a reçu ce mardi 29 mars une délégation du patronat israélien, conduite par Ron Tomer, président de l’Israeli Employers and Business Organizations (IEBO).

La rencontre a eu lieu à Casablanca, en présence du président de la CGEM, Chabik Alj, ainsi que les présidents des différentes fédérations. Du côté Israélien, plusieurs ont fait le déplacement, notamment M. Uriel Lynn, président de la Fédération of Israeli Chambers of Commerce (FICC) et Mme Ayelet Nahmias Verbin, présidente du export Institute of Israël.

A cette occasion, le président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné que les discussions ont porté sur les perspectives de partenariat dans des secteurs comme l’agriculture, la technologie, l’eau et l’industrie pharmaceutique, le tourisme, mais aussi dans de nouveaux secteurs comme l’industrie du cuir, l’électronique et les services financiers.

Au-delà du développement des échanges commerciaux, « le but est vraiment de construire des projets industriels ou des services innovants capables de créer de l’emploi pour nos populations et de générer de la valeur ajoutée, dans un esprit win-win », a-t-il expliqué.

Au micro de H24 Info, Ron Tomer, président de l’Israeli Employers and Business Organizations (IEBO) a évoqué plusieurs secteurs porteurs, notamment, les énergies renouvelables, la digitalisation, la cyber sécurité, la santé digitale ou encore la technologue financière.

Également présent lors de cette rencontre, Marian Cohen, président du groupe MER a souligné «le professionnalisme et l’ambition des Marocains pour faire du business avec les compagnies israéliennes». «Ma société est présente au Maroc depuis un certain moment (…) nous voyons ici tous les ingrédients pour une coopération», a-t-il déclaré à H24 Info.