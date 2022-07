Bank of Africa a célébré hier jeudi la clôture de la 4e édition de son programme national d’Open Innovation territoriale Smart Bank. Le premier prix a été décerné à Fatima Ou Ahmad, porteuse du projet « Escargot Draa ».

Bank of Africa a célébré hier, jeudi 30 juin 2022, à son nouveau campus à Bouskoura, la clôture de la quatrième édition de son programme national d’Open Innovation territoriale Smart Bank. L’objectif de ce programme est de « stimuler l’innovation au sein des territoires ».

« Il s’agit d’un programme régionalisé pour maximiser l’impact auprès des communautés. Dès sa création, la BMCE présentait une vocation d’intérêt général et nous avons souhaité accompagner les jeunes porteurs de projets », explique Mamoun Tahri -Joutei, directeur du Centre Intelligence Economique de BOA.

Dans le cadre de cette 4ème édition, 12.000 jeunes ont été sensibilisés, 500 projets accompagnés, et 200 heures de formation offertes, soit 29 projets finalistes. Le premier prix a été décerné par le jury à Fatima Ou Ahmad, porteuse du projet « Escargot Draa » portant sur l’élevage, la valorisation et la conservation d’escargots, notamment sa bave dans le but de promouvoir l’utilisation des produits naturels aux niveaux cosmétique et alimentaire.

« Désormais, nous attendons avec impatience les créations d’entreprises. C’est en cours pour la troisième édition, et au regard de la qualité des gagnants de cette édition, nous sommes convaincus que nous aurons de belles surprises en termes de création d’entreprise », s’enthousiasme le représentant du projet.

En collaboration avec les universités, les Centres régionaux d’investissement (CRI) et plusieurs entreprises partenaires, ce programme vise à accompagner ses bénéficiaires pour une accélération de leur projet, et tester ainsi l’impact des solutions proposées à travers formations et mentorat, assurés par des experts métiers lors de bootcamps organisés conjointement avec les partenaires locaux.

Lire aussi : Anti-corruption: Bank of Africa adopte une charte achats responsables

Il s’agit des régions de Rabat-Salé-Kenitra via l’Université Mohammed V de Rabat et son Centre d’entrepreneuriat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima via l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa via l’Université Ibn Zohr (UIZ) et le CRI Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun via l’UIZ et le CRI Guelmim-Oued Noun, Draâ-Tafilalet via l’UIZ et le CRI Draâ-Tafilalet et Dakhla-Oued Eddahab via l’UIZ.

Ce programme a connu également la mobilisation des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra via l’UIZ et le CRI Laayoune-Sakia El Hamra, Marrakech-Safi via l’université Cadi Ayyad & la Cité de l’Innovation de Marrakech et le CRI Marrakech-Safi, Casablanca-Settat via la la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock, le CRI Casablanca-Settat, Casa Baia et Casa Transport et Fès-Meknès via l’Université Euromed de Fès et le CRI Fès-Meknès.

« Nous sommes partenaires avec BOA sur un ensemble d’actions mais celle-ci est très importante pour l’université et son ouverture sur l’écosystème puisque le programme consiste à proposer des solutions innovantes dans le métier bancaire et dans divers autres domaines. Ce sont les actions qui nous intéressent », déclare de son côté Karima Ghazouani, directrice du Centre Universitaire de l’entrepreneuriat de l’Université Mohammed V de Rabat.

15 projets validés par le jury et trois gagnants

Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée ce 30 juin, 15 projets sur les 29 finalistes ont été validés par le jury pour accompagnement, dont trois gagnants qui se sont partagés un gain de 45.000 DH et intégreront directement le réseau d’incubateurs BlueSpace de BAO et partenaires.

Le deuxième prix a été attribué au projet « Smart collecte », une application mobile qui accorde à ses utilisateurs des points de fidélité instantanés à chaque fois qu’ils procèdent à la collecte et au tri de leurs déchets ménagers (plastique, carton..).

Le projet « Yomass Energy », fondé sur la production de méthane bio à partir de la fermentation du déchet organique, a obtenu le troisième prix.

Lire aussi : Vidéo. Ryad Mezzour lance l’espace d’incubation de Bank of Africa

Par ailleurs, des prix « projet coup de cœur », ont été décernés aux projets « Fromage d’Or », « Biopel Maroc », « Com’on », « Khadamat Talib », « Smart House & IA », « 12 Tderb », « Combustible solide écologique », « Terroir Market » et « Le Circularium ».

A ce jour, le programme Smart Bank a pu sensibiliser plus de 30.000 étudiants à l’entreprenariat à travers ces précédentes éditions et sur l’ensemble du territoire national. Par cette initiative, Bank of Africa renforce son positionnement en tant que banque innovante et partenaire privilégié des jeunes, pour les soutenir dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées et leur faciliter l’intégration dans le marché du travail.