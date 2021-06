Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier une capsule vidéo didactique sur la plateforme « Youtube » pour initier le grand public à l’utilisation du chèque.

Disponible en arabe et en français, cette vidéo définit le chèque comme moyen de paiement qui permet de régler des produits ou des services. Le chèque peut servir dans les échanges entre commerçants. Pour tout paiement d’une valeur supérieure à 10.000 dirhams, le code de commerce exige le paiement par chèque barré ou par virement.

« En remplissant ton chèque, tu donne un ordre à ta banque pour prélever la somme renseignée qui doit obligatoirement être disponible sur ton compte bancaire pour être remise au bénéficiaire », souligne BAM.

Le carnet de chèques contient un nombre précis de feuilles numérotées représentant des mentions prévues par la loi. Les détenteurs d’un compte bancaire, âgés de plus de 18 ans et ne figurant pas sur la liste des interdits de chéquier, peuvent demander un carnet de chèque gratuitement en leur nom.

Le chèque non barré, le chèque barré, le chèque certifié et le chèque de banque sont parmi les types de chèque les plus utilisés, relève BAM, notant qu’en cas de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse, il est possible de faire opposition au paiement du chèque en contactant sa banque.

La Banque centrale avait publié en février une vidéo promotionnelle pour vulgariser les opérations de paiement et de transfert d’argent par téléphone mobile (Maroc Pay).