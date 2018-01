La viande russe bientôt dans nos assiettes

Le Maroc a donné son accord pour importer de la viande bovine et des produits préparés de la Russie.

"Le Royaume du Maroc ouvrira son marché à la viande bovine russe et à ses produits, ce qui contribuera à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays", a indiqué un communiqué du service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire cité par l’agence de presse Novosti, ajoutant que "le volume du commerce bilatéral devrait être en ligne avec le potentiel des deux pays et leurs solides relations économiques".

Les autorités compétentes des deux pays "adopteront bientôt les certificats vétérinaires devant accompagner les livraisons de viande au Maroc", a relevé la même source.

"Le Royaume a donné son approbation après qu’une délégation marocaine ait visité les compagnies de viande russes pour s’assurer de leur conformité aux normes vétérinaires et de sécurité sanitaire au Maroc", a indiqué Novosti.

