Société Générale Maroc a annoncé, jeudi, avoir procédé à trois nouvelles nominations qui renforcent son organisation ainsi que la diversité au sein de ses équipes de direction.

Il s’agit d’Isabelle Haouch, Houda Rahmani et Hanane El Hamdouni nommées respectivement responsable de la Business Unit SoGé et membre du comité exécutif de Société Générale Maroc, secrétaire générale et membre du comité exécutif de Société Générale Maroc et directrice des affaires juridiques de Société Générale Maroc, indique la banque dans un communiqué, précisant que ces nominations sont effectives à partir du 1er avril 2021.

Isabelle Haouch a débuté sa carrière dans le groupe Société Générale en France, où elle a occupé différentes fonctions dans le réseau de distribution puis au sein de la Direction stratégie & marketing du Groupe.

En 2001, elle rejoint Société Générale Maroc en tant que responsable marketing. En 2009, elle prend également en charge la supervision de la Direction de la communication et en 2016, celle de la Direction qualité. Depuis 2017, elle occupait la fonction de secrétaire générale de Société Générale Maroc.

Lire aussi : La Société Générale lance une plateforme à objectif social et économique

Houda Rahmani a débuté sa carrière en 1997 au sein d’une société de financement, en tant que chargée de gestion du portefeuille contentieux puis attachée de direction au sein de la direction des affaires juridiques -responsable du contentieux, du Conseil et des projets organisationnels.

Elle rejoint Société Générale Maroc en 2005 et occupe successivement les fonctions de juriste sénior en charge de portefeuille contentieux, responsable du département traitements juridiques et responsable du département affaires litigieuses. En avril 2016, elle est nommée adjointe au directeur des affaires juridiques en charge des affaires litigieuses. Depuis septembre 2017, elle était directrice des affaires juridiques.

Hanane El Hamdouni a débuté, quant à elle, sa carrière en 2001 dans le secteur bancaire, où elle a notamment occupé différents postes en tant que directrice d’agence, en charge de portefeuilles clients sur les marchés retail et corporate. Elle rejoint Société Générale Maroc en 2007, en tant que responsable du département conseil et ingénierie juridique au sein de la direction des affaires juridiques. En 2017, elle est nommée directrice juridique adjointe.

« Ces nominations illustrent la dynamique impulsée en matière de diversité et de promotion des parcours professionnels au sein de Société Générale Maroc », affirme la banque.