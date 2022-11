Intelcia IT Solutions, le pôle de services IT du Groupe Intelcia, connait un grand essor, et a même été distingué en juillet dernier, « Leader in IT Outsourcing Solutions » dans la région Afrique du Nord par Acquisition International Magazine, magazine britannique spécialisé dans la finance. A Casablanca, son département, en pleine croissance, prévoit 100 recrutements d’ici fin 2023 dont 40 pour la fin d’année.

Leader au Maroc sur les Services Managés et sur la digitalisation du Secteur Public, Intelcia IT Solutions propose également des services de Business Intelligence et de Conseil en externalisation IT.

Avec une expérience cumulée de plus de 15 ans, IT Solutions accompagne ses clients dans leurs projets d’externalisation des systèmes d’information ; de la conception, au déploiement des dernières solutions du marché, en passant par l’exploitation de l’infrastructure physique et logicielle associée.

En 2021, l’entreprise lance 2 nouvelles business lines Telecom ; la première proposant une offre de services end-to-end d’Ingénierie Télécom -fibre optique et mobile, la seconde reste axée sur l’externalisation des Systèmes d’Information.

A Casablanca, ce département en pleine croissance compte plus de 100 collaborateurs et doit faire face à une forte demande dans ses activités de B2B, B2C, OSS et SI connaissances client et DATA. Pour y répondre, 100 recrutements sont prévus d’ici fin 2023 dont 40 d’ici la fin d’année. Parmi les profils recherchés : Software developer, Technical specialist, Data Specialist, quel que soit leur niveau de compétences, jeunes diplômés ou déjà expérimentés.

Pour rappel, le software developer (ou ingénieur logiciels en informatique) a pour rôle de concevoir, développer et adapter si nécessaire des logiciels dans le but de répondre à la demande des utilisateurs.

Haut niveau en informatique

Pour cela, il se doit de maîtriser le langage informatique afin de concevoir et développer des logiciels adaptés à l’entreprise ou au client. Différentes étapes jalonnent ce processus : étude détaillée, définition du cahier des charges, conception, tests… La conception de logiciels nécessite une formation générale et technique de haut niveau en informatique. En outre, le métier requiert une bonne culture générale, de la rigueur et un sens du relationnel. Il est en effet en contact direct avec le client et les utilisateurs. Par la suite, il doit assurer le bon fonctionnement et la maintenance des applications mises en place.

Enfin, le software developer doit se tenir informé des évolutions très rapides des systèmes, des méthodes et de l’actualité des marchés.

Au sein de son entreprise, le Software Developer a différentes possibilités de parcours de carrière et peut évoluer horizontalement ou verticalement : soit en prenant des responsabilités managériales soit en développant son expertise sur des aspects techniques ou architecturales.

Les futurs embauchés bénéficieront de plusieurs avantages comme l’apprentissage en continu pour se familiariser avec les dernières technologies, la polyvalence qui permet de travailler sur différents secteurs, l’évolution métier, une rémunération intéressante et un épanouissement au sein d’un groupe en plein essor.

Intelcia IT Solutions compte aujourd’hui près de 350 collaborateurs et accompagne ses clients depuis le Maroc, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la France. Outre le Maroc, le Groupe est également présent en Egypte, aux Etats-Unis, dans l’Océan Indien et les Caraïbes avec une nouvelle succursale ouverte le 22 septembre dernier en Jamaïque.

Les missions du Software developer

L’analyse fonctionnelle des besoins

L’élaboration de cahiers des charges et la rédaction des spécifications techniques y afférentes

La proposition de solutions et l’élaboration de logiciels

L’étude des opportunités et de la faisabilité technologique de l’application.

La conception de l’architecture logicielle avec les architectes, et la proposition duframework du projet, constitué de motifs de conception et de librairies.

L’analyse et le développement des composants, par le biais de langages appropriés (c++, c, java, c#…).

Le développement et la réalisation des applications (prototypes et modules).

La définition des protocoles et des scenarii de tests (tests unitaires et tests de charge).

Maintenir les applications mises en exploitation, en apportant les corrections nécessaires, suite à des erreurs identifiées.

Les compétences requises

Une bonne compréhension de l’entreprise, son environnement et son fonctionnement

Une maîtrise des méthodes et outils de développement

Une connaissance des applications web (ex. : JavaScript, Flash, dreamweaver, Visual Basic, PHP, Flash et autres logiciels associés…).

Un réel savoir-faire des framework.,

Une maîtrise des de certains systèmes d’exploitation (Windows, Unix, Linux…) ou d’OS (operating system) temps réel (QNX, eCos, VxWorks…).

Une bonne maîtrise des normes et procédures de sécurité.

Qualités personnelles

Forte motivation

Agilité

Rapidité d’exécution

Polyvalence,

créativité

Bonnes qualités relationnelles (écoute et expression)

Ouverture d’esprit

Capacité à travailler en équipe.

Autonomie

Adaptabilité

Formation