Selon une nouvelle enquête sur l’emploi dans la région MENA, le travail en freelance connaît un véritable essor. 70% des employeurs ont déclaré que leur entreprise prévoyait d’embaucher des travailleurs indépendants en 2022.

Le freelance cartonne dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). En 2022, environ sept employeurs sur 10 prévoient d’embaucher des indépendants en 2022, indique une enquête réalisée par la plateforme de recrutement Bayt.com, qui vise à identifier les tendances du marché du travail dans la région.

Les entreprises se tournent, en effet, de plus en plus vers ce mode de travail. La preuve: les travailleurs indépendants ont connu une augmentation de la demande au cours des deux dernières années, selon 87 % des professionnels interrogés.

Selon l’enquête, les industries à la croissance la plus rapide pour les indépendants en 2022 sont le marketing numérique (37%), les technologies de l’information (20%), le service client (12%), la comptabilité, la banque et la finance (12%), les ressources humaines et le recrutement (10%) et le graphisme et la conception (10%).

« Alors que la technologie continue de progresser, les entreprises du monde entier s’adaptent rapidement au travail en ligne, attirant finalement davantage de talents à distance », souligne le journal émirati Gulfnews. La majorité des employeurs sondés déclarent, en effet, que leur entreprise offre toujours, voire souvent, un emploi à temps plein aux freelanceurs après qu’ils aient terminé leurs projets (66 %).

Aussi, selon l’enquête, l’externalisation du travail à des indépendants présente de multiples avantages pour l’entreprise car ces derniers sont plus aptes à livrer dans des délais serrés (44%), sont bons pour la planification d’urgence (25%), fournissent une aide supplémentaire pour les petites équipes ou départements (16 %).

Pour ce qui est des « principales motivations pour entreprendre un travail indépendant », l’étude cite un revenu supplémentaire (40 %), le fait d’explorer plus d’opportunités de carrière (23 %), l’acquisition de nouvelles compétences (21 %), et la pratique d’un métier qu’ils aiment (11 %).

Du côté des employeurs, les principales compétences requises pour travailler avec un freelanceur sont la gestion du temps (38 %), les compétences en communication (27 %), la capacité de se vendre (19 %), le leadership (9 %) et le souci du détail (7 %).

L’enquête montre aussi que les travailleurs indépendants recherchent des emplois sur les sites de recrutement en ligne et les plateformes professionnelles (69 %), les réseaux sociaux (12 %), les sites web des entreprises (12 %) et les réseaux personnels (2 %).

« Les attentes traditionnelles liées au marché de travail dans la région MENA se sont transformées et de nombreux professionnels optent pour le changement. Les professionnels construisent de plus en plus des carrières flexibles selon leurs propres conditions, en fonction de leurs passions, des modes de vie souhaités et de l’accès à un éventail d’opportunités beaucoup plus large que jamais », explique Ola Haddad, directrice des ressources humaines à Bayt.com.

Les résultats de l’enquête « Freelancing in the Mena 2022 » sont basés sur un échantillon de 1.764 personnes des Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, Oman, le Qatar, Bahreïn, le Liban, la Jordanie, l’Irak, la Palestine, la Syrie, le Yémen, l’Egypte, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, entre autres. Les données ont été collectées en ligne du 18 janvier au 18 février 2022.