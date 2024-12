Après le fort engouement observé lors de la première édition, le programme allemand d’aide à l’investissement pour la création d’emplois, Facilité investissement pour l’emploi (IFE), revient avec un nouvel appel à projet.

L’information a été récemment donnée par la banque de développement KfW: le Maroc et trois autres pays africains, à savoir le Ghana, le Rwanda et le Sénégal, bénéficieront d’un second appel à projet dans le cadre du programme Facilité investissement pour l’emploi (IFE).

Les entreprises privées marocaines, les organisations publiques ainsi que celles à but non lucratif pourront ainsi solliciter des subventions de cofinancement pour des projets créateurs d’emplois dans le secteur privé. Ces projets devront également inclure des mesures de protection sociale afin de bénéficier des subventions allant de 650.000 à 10 millions d’euros par projet.

Selon un communiqué de KfW, la deuxième édition de l’IFE mettra un accent particulier sur les projets permettant aux employés et à leurs familles d’accéder à des prestations de protection sociale, et ce, au-delà des exigences minimales légales. Ce qui inclut, par exemple, une assurance maladie ou accident supplémentaire, des régimes de retraite ou d’autres mesures de protection sociale offertes par l’employeur.

Sont également ciblés les projets visant à formaliser le statut des travailleurs en situation d’emploi informel et ceux qui favoriseront l’emploi des femmes. Et plus particulièrement, les projets qui s’articuleront autour d’une transition vers une économie respectueuse du climat seront privilégiés.

Outre les subventions pour la création d’emplois, les candidats pourront demander un cofinancement supplémentaire pour mettre en place des dispositifs de protection sociale cofinancés par l’employeur.

Ces mesures devront aller au-delà des normes minimales légales, comme une sécurité sociale renforcée, des investissements dans des mesures sociales (jardins d’enfants, centres de soins de santé, réhabilitation des lieux de travail pour les rendre accessibles aux personnes handicapées) et d’autres formes de protection sociale.

Lancement imminent

L’appel à projet sera lancé dès le mois de janvier 2025 et sera immédiatement suivi par la phase de candidature en ligne le même mois, avec une présélection à partir des notes conceptuelles soumises, note le communiqué. Les candidats retenus seront ensuite invités à soumettre des propositions de projet détaillées, qui feront l’objet d’une évaluation approfondie.

Les projets sélectionnés recevront un contrat de subvention. Les critères de sélection seront publiés sur le site internet de l’IFE, et un service d’assistance sera mis à disposition pour répondre aux questions liées au processus de candidature et au financement des dispositifs de protection sociale.

Pour rappel, l’IFE est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. Opérant sous la marque Invest for Jobs, cette initiative spéciale vise à promouvoir l’emploi et le développement durable dans les pays partenaires.