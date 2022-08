Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé lundi le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mardi 23 août 2022, via la plateforme « mouakaba.transport.gov.ma ».

« Suite à la décision du Gouvernement, le ministère du Transport et de la Logistique annonce le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mardi 23 août 2022, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter que « compte tenu des niveaux actuels des prix des carburants, les montants des aides fixées pour cette opération sont ceux accordés lors des trois premières opérations ».

D’autre part, le transport scolaire n’est pas concerné par cette opération en raison de l’arrêt de la scolarité pendant les vacances d’été, a-t-on précisé de même source.

Il convient de rappeler que cette opération s’inscrit dans le cadre de la décision prise par le Gouvernement pour soutenir les professionnels du transport routier, dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par la hausse des prix des carburants, conclut le communiqué.