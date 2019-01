Transformation digitale: Inwi se dote d'un nouveau Datacenter

La société inwi a inauguré un nouveau Datacenter à Rabat Technopolis. Une infrastructure de pointe, réalisée selon les normes internationales et consolide la place de inwi en matière de Cloud et de transformation digitale.

Inwi s’est doté d’une nouvelle infrastructure Datacenter, nous apprends l’entreprise dans un communiqué de presse. «Ce Datacenter est une matérialisation de l’engagement de inwi pour la transformation digitale de notre économie. Le but est d’offrir aux entreprises marocaines des services d’hébergement et des solutions aux normes internationales en matière de disponibilité, de sécurité et de connectivité», explique Nadia Fassi-Fehri, PDG de inwi.

Ce nouveau Datacenter offre une superficie de 1000 m² avec une possibilité d’extension de 1000 m² supplémentaires. Ceci porte la superficie totale des Datacenters inwi à 4000 m² sur l’ensemble du territoire national, soit la plus grande dédiée aux Datacenters.

Conçu et certifié selon la norme TIER III, la référence mondiale en matière de disponibilité, ce site offre une redondance de l’ensemble des installations stratégiques de fonctionnement (chaînes électriques, climatisation, connectivité réseau, etc.). La connectivité de cette installation stratégique est assurée par des réseaux en fibre optique redondés permettant ainsi à tous les clients d’accéder en toute sécurité, 24h/24 et 7j/7, aux différentes données hébergées sur le site.

A travers ce nouvel investissement technologique, inwi participe en effet à l’édification d’un cloud souverain où 100% des données informatiques sont hébergées au Maroc, sur un site identifié et entièrement sécurisé. «La construction d’un cloud souverain permet également à notre pays d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son économie», conclut Nadia Fassi-Fehri.