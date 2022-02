Après la France et le Royaume-Uni, la direction de l’ONMT a conclu sa tournée européenne par Madrid. Des rencontres avec plusieurs acteurs locaux ont été organisés afin de réactiver ce marché très important pour le Maroc, mais également pour l’Espagne.

«Il est essentiel pour nous d’être présents en Espagne auprès de nos partenaires pour activer une reprise très attendue des deux côtés de la Méditerranée», a déclaré le directeur général de l’Office Nationale marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, actuellement à Madrid.

Au cours de cette tournée, le DG de l’ONMT, Adel El Fakir a rencontré le top management de la compagnie aérienne nationale Iberia. «L’aérien est aujourd’hui notre cheval de bataille. Notre objectif, aujourd’hui étant de sécuriser les capacités aériennes des principales grandes compagnies pour amorcer une reprise rapide de l’activité touristique au Maroc», a déclaré dans ce sens le DG de l’ONMT.

Aucune mention ni réunion n’a été faite au sujet du trafic maritime. Mais des professionnels en Espagne protestent contre cette fermeture qui dure depuis plus de deux ans. Écartés de l’opération Marhaba 2021, les ports espagnols sont toujours contraints d’abandonner les voies menant vers le Maroc, qui n’a toujours pas annoncé de date officielle pour la réouverture de ses frontières maritimes.

Cette visite intervient peu de temps après la présence remarquée de l’ONMT à la 42ème édition du Salon international du tourisme de Madrid (le FITUR du 19 au 23 janvier). Elle fait également suite au déploiement d’une nouvelle Task Force dans la capitale espagnole, témoignant de l’importance de ce marché dans la stratégie de reprise de la destination Maroc.

Adel El Fakir a également rencontré les responsables de la Direction Europe du groupe expédia, géant mondial de la distribution en ligne du voyage et un des plus puissants acteurs de le vente online des voyages vers le Maroc. Le but étant d’assurer rapidement une reprise dynamique des ventes en direction du Royaume et de déployer une offre à la fois de communication conjointe et aussi une offre commerciale d’environ 440.000 nuitées pour l’été 2022 vers le Maroc, soit une reprise de 80% des objectifs réalisés précédemment (été 2019).

En 2019, Expedia avait réalisé presque 1 million de nuitées au Maroc au départ des principaux marchés émetteurs à savoir 7% des nuitées globales réalisées sur le Maroc.

Le programme de travail de cette journée comprenait également une rencontre avec le groupe Logitravel/El Corte Inglés, important Tour-opérateur en ligne qui occupe la troisième place dans la catégorie des tour-opérateurs en ligne en Espagne, et la première place au Portugal.

Le groupe revendique plus de 11 millions de clients directs et plus de 50 millions d’utilisateurs uniques par mois dans plus de 100 pays. Objectif de cette rencontre: booster les ventes Logitravel/El Corte Inglés sur le Maroc.