L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a clôturé en apothéose, jeudi soir à New York, son « Light Tour », une tournée menée en compagnie d’acteurs du tourisme marocains de premier plan auprès de trois marchés stratégiques de la destination Maroc, à savoir la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Après Paris et Londres, la caravane du Light tour a fait escale à la mégapole new-yorkaise, cœur économique, financier et culturel des Etats-Unis, dans le cadre d’un périple qui vise à accompagner le lancement de la nouvelle campagne internationale de communication « Maroc, Terre de lumière ».

Non loin de l’emblématique Central Park à Manhattan, les tour-opérateurs, les prescripteurs et les médias américains ont pu apprécier, par le truchement d’un film institutionnel, la richesse de la culture et de la civilisation d’un Maroc millénaire, réputé pour son authenticité Etsy ouverture sur la modernité et la diversité.

Ces professionnels d’une industrie touristique avide de retrouver l’éclat d’avant la pandémie ont également eu droit à une présentation exhaustive et riche en images interactives et de chiffres clés sur les atouts du Royaume et son positionnement stratégique sur le marché mondial.

Devant une constellation d’invités de marque, le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Hamid Bentaher a passé en revue les grandes lignes de la nouvelle campagne promotionnelle du Royaume, en expliquant le repositionnement de la destination Maroc et les multiples facettes qui font la marque distinctive d’un Royaume ancestral.

Il a, dans ce cadre, rappelé que le Maroc a été la première destination touristique en Afrique durant les cinq dernières années, avec quelque 13 millions de touristes, relevant que le Royaume, qui ajoutait un million de touristes chaque année, a été classé 29è à l’échelle mondiale.

L’objectif que se fixe désormais le Maroc est d’entrer de plain pied dans la cour des 20 premières destinations touristiques du monde, a-t-il souligné, en mettant en avant les efforts déployés auprès de toutes les parties prenantes de l’industrie touristique pour atteindre un tel objectif.

Nouvelle dynamique

Évoquant les perspectives prometteuses pour renforcer la marque Maroc auprès de la clientèle américaine, Bentaher a fait savoir que les actions prévues dans le cadre de cette nouvelle campagne visent à rapprocher davantage la destination Maroc du touriste américain dans le cadre d’un effort concerté avec toutes les parties prenantes de l’industrie.

L’escale new-yorkaise du Light Tour a connu la participation notamment des présidents de Conseils régionaux du tourisme et des professionnels du tourisme marocain pour mieux faire connaître l’offre touristique du Royaume, mettre à profit cet événement pour des rencontres B2B et nouer de nouveaux contacts avec les opérateurs américains.

Selon l’ONMT, le « Light Tour » intervient ainsi dans la continuité du déploiement inédit de la campagne internationale « Terre de Lumière » et vient confirmer la démarche commerciale et promotionnelle agressive de l’ONMT dont l’objectif est que le Maroc récupère rapidement sa position d’avant la crise sanitaire induite par la pandémie du coronavirus.