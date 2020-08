Tourisme: les recettes en chute de plus de 33% au 1er trimestre 2020

Les recettes du tourisme ont accusé un repli de 33,2%, soit 11,1 milliards de dirhams (MMDH), au terme des six premiers mois de cette année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

« Le secteur touristique, qui a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 7% au premier trimestre 2020, après une hausse de 2,9% il y a une année, continue d’afficher des retraits importants au niveau de ses recettes », souligne la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’août.

Ces recettes ont cumulé une baisse de 71,7% au titre du deuxième trimestre 2020, soit une perte de 11,8 MMDH, poursuit la même source, relevant que le nombre des arrivées touristiques s’est replié de 63% à fin juin 2020 et celui des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés de 59%.

Pour le mois de juin, le nombre des nuitées réalisées s’est établi à 68.199, en retrait de 97% en une année, fait savoir la DEPF, ajoutant qu’une évolution plus favorable, bien que modeste, est attendue durant les prochains mois, nourrie particulièrement de la relance du marché touristique local.

En effet, à partir du 25 juin dernier, les autorités marocaines ont annoncé, dans une deuxième phase d’allégement des mesures de confinement sanitaire, l’ouverture de l’activité d’hébergement touristique, conditionnée par des mesures sanitaires permettant, dans un premier temps, l’exploitation uniquement de 50% des capacités d’hébergement, conjuguée à la reprise des vols domestiques dans le Royaume à partir de la même date.

Au titre de l’année 2020, le retrait du flux des arrivées internationaux est estimé par l’Organisation mondiale de tourisme (OMT) entre 60% et 80%, ce qui conduira à une baisse des dépenses touristiques mondiales entre 800 et 1.000 milliards de dollars, soit -60% par rapport à l’année précédente.

Au Maroc, l’impact estimé de cette crise pour cette année relève d’une baisse de 69% pour les arrivées touristiques, de 60% pour les recettes en devises et d’environ 50% de perte d’emplois. Afin de limiter l’impact néfaste de cette crise pour le secteur touristique et d’accélérer sa relance, un contrat-programme a été signé le 03 août dernier au profit du secteur, alliant acteurs publics et privés au niveau national et régional afin de retrouver les performances d’avant crise. Ledit contrat-programme, recouvrant la période 2020-2022, ambitionne avec ses 21 mesures de donner une forte impulsion au secteur et de lui insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner sa relance et sa transformation, à travers trois objectifs majeurs, notamment, préserver le tissu économique et l’emploi, accélérer la phase de redémarrage et poser les bases d’une transformation durable pour le secteur.