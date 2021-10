Intervenant lors d’une conférence organisée au pavillon Maroc sous le thème « Morocco Tourism Investment Day », dans le cadre de l’exposition internationale « Expo2020Dubaï », les experts ont relevé que la position géographique du Royaume, ses potentialités en matières d’infrastructures modernes, en plus de sa diversité culturelle et l’hospitalité de ses habitants, lui permettent d’occuper une place de choix parmi les destinations touristiques mondiales.

La stabilité et la proximité de l’Europe font du Maroc une destination sure pour les investisseurs et les promoteurs touristiques, ont-ils souligné, notant que le Royaume figure actuellement parmi les 30 destinations touristiques les plus importantes à l’échelle mondiale.

Le Maroc a su créer plusieurs destinations écologiques, en particulier au niveau des Provinces du Sud, notamment dans les villes de Laâyoune, Dakhla, Tan-Tan et Guelmim, qui s’ajoutent désormais aux destinations classiques telles que Essaouira, Agadir et Marrakech, ont fait savoir les participants, appelant à l’exploration et à la saisie des opportunités d’investissements offertes par le marché touristique du Royaume.

Les experts ont mis l’accent sur le Maroc moderne, qui regorge d’opportunités d’investissement importantes dans tous les secteurs productifs, dont le domaine du tourisme, qui suscite un grand intérêt des investisseurs, notamment ceux issus des pays du Golfe et des Emirats arabes unis en particulier.

Le président de la Confédération nationale du tourisme Hamid Bentahar, s’est dit confiant en une reprise post-pandémie du secteur tourisme au Maroc, mettant l’accent des efforts du Royaume dans ce sens.

L’évolution du secteur du tourisme au Maroc devrait permettre la création de vastes opportunités d’emploi dans un futur proche, a-t-il noté, faisant savoir que la rencontre a été l’occasion de présenter, aux grands acteurs de la région, les nouvelles potentialités du tourisme du Maroc et sa compétitivité.

De son côté, le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, a souligné que l’accent a été mis sur l’investissement touristique dans les régions du sud du Royaume, exprimant sa confiance en la capacité du secteur à réaliser un saut qualitatif et à surmonter les effets de la pandémie.

Organisée par la SMIT en coopération avec Bench Events, sous le signe « Inspiration du Maroc – Nouvelles opportunités d’accueil », la conférence a connu la participation d’investisseurs dans le domaine de l’hôtellerie, de bailleurs de fonds et des représentants d’entreprises marocaines.

Le Maroc participe à l' »Expo Dubaï 2020″ avec un immense pavillon reflétant sa diversité et ses réalisations économiques, culturelles et scientifiques. Il constitue une plateforme pour partager la vision stratégique du Royaume en faveur d’un avenir plus durable et un espace pour contempler l’héritage civilisationnel d’une nation millénaire.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site de l' »Expo Dubaï 2020″, le Pavillon Maroc propose en plus d’une exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.