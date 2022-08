Après deux années de vaches maigres à cause du Covid-19, la destination Maroc retrouve tout son attrait touristique, avec un retour en masse des touristes internationaux et des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Malgré la hausse des prix des billets d’avion, les touristes, venant des quatre coins du monde, plébiscitent à nouveau leur destination favorite d’avant la crise: Le Maroc.

Les indicateurs touristiques ont enregistré des scores se rapprochant significativement de leur niveau antérieur à la crise, au deuxième trimestre 2022 et ce, parallèlement à des recettes touristiques qui ont dépassé leur niveau de 2019, selon la récente note de la direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Une performance estivale exceptionnelle

Chiffres à l’appui, le Maroc a accueilli durant les mois de juin et juillet 2022 un total de 3,2 millions de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées.

Une performance exceptionnelle ayant permis de récupérer 100% des arrivées des mois de juin et juillet 2019, se félicite le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Les aéroports du Royaume ont enregistré, de leur côté, à fin juillet 2022, un volume de trafic commercial de 9.813.316 passagers à travers 89.648 mouvements aéroportuaires pour l’ensemble des aéroports, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

A fin juillet, les aéroports du Maroc continuent ainsi d’afficher des taux de récupération largement positifs par rapport à la même période de 2019, en accueillant 70% des passagers et 75% des mouvements aéroportuaires, précise l’Office.

Des répercussions remarquables

Cet élan de reprise se répercute sur l’ensemble des autres indicateurs dont le nombre de nuitées qui s’est établi à un total de 3,8 millions de nuitées pour juin et juillet 2022.

En termes des recettes en devise du secteur, quelque 27,3 milliards de dirhams (MMDH) ont été générés durant le premier semestre 2022 soit un taux de récupération exceptionnel de 81% de 2019, eu égard à la fermeture des frontières pendant les 5 premières semaines de l’année 2022. Le mois de juin, à lui seul, représentent environ 25% de ces recettes.

Les MRE: une bouffée d’oxygène

L’afflux massif des MRE durant cet été a été considéré comme une bouffée d’oxygène et une opportunité ayant permis de redynamiser l’économie nationale, en particulier le secteur touristique.

La présence de la diaspora est concrètement constatée dans plusieurs villes du Royaume, particulièrement pendant cette période estivale. Cet afflux remarquable est à la faveur notamment du bon déroulement de l’opération Marhaba.

Cette opération, de retour cette année avec une batterie de mesures, assure un transit fluide des MRE vers la mère-patrie et fait montre des efforts déployés par le ministère de tutelle et ce, via d’importants dispositifs opérationnels visant à garantir les conditions d’une traversée sûre et fluide aux Marocains du monde.

Dans le détail, un important plan de flotte adapté aux infrastructures portuaires, aux capacités de gestion des flux, et au trafic prévisionnel. Ainsi, un total de 32 navires a été mobilisé sur l’ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains aux ports espagnols, français et italiens. Ces navires ont une capacité totale d’environ 478.000 passagers et 123.000 voitures, à travers 571 voyages hebdomadaires.

Reprise: fruit des préparatifs des autorités

Des efforts considérables ont été déployés par le ministère de tutelle pour la mise à niveau de l’offre touristique et la promotion de la destination Maroc. Ce qui a permis de concrétiser l’ambition d’un retour accéléré aux niveaux connus du secteur.

Dans ce sillage, les actions de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) ne sont pas en reste. En effet, la stratégie touristique engagée par l’Office a ouvert résolument la voie à la redynamisation de l’offre Maroc.

L’ONMT offre résolument au label Maroc un positionnement en haut de l’affiche des destinations les plus prisées, visant à faire du Royaume, une destination incontournable pour les voyageurs.

Incontestablement, les efforts déployés pour la mise à niveau de l’offre touristique et la promotion de la destination Maroc ont permis de concrétiser l’ambition d’un retour accéléré aux niveaux habituels, connus du secteur.