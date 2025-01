« Avec plus d’un million de touristes Essaouira-Mogador a franchi un seuil historique en 2024« , a affirmé, le président du Conseil provincial du tourisme (CPT) d’Essaouira, Redwane Khanne.

Dans un communiqué faisant le bilan de l’année écoulée, Khanne confirme que « la Cité des Alizés a également établi un nouveau record en enregistrant plus de 3 millions de nuitées« . Ces chiffres ne reflètent que la performance des établissements classés, précise la même source, notant qu’il faut y ajouter « les flux très substantiels de l’informel et des locations chez l’habitant (RBNB) qui, traditionnellement, ont toujours représenté une part très significative du marché touristique souiri« .

Selon Khanne, « 2024 a également été marquée par un phénomène caractéristique de la dynamique exceptionnelle que connaît le tourisme souiri, qui, depuis une dizaine d’années, voit s’estomper les saisonnalités qui étaient de tradition et qui rythmaient l’évolution des flux touristiques. Désormais, Essaouira fait le plein pratiquement toute l’année, en hiver comme en été, en automne comme au printemps. »

« Cette évolution est portée, nourrie et soutenue par la société civile souirie, incarnée par l’Association Essaouira-Mogador, qui organise ou s’associe à une quinzaine de festivals de musique ainsi qu’à des dizaines de forums et conférences tout au long de l’année pour débattre, entre autres, de la centralité de la culture, des arts et du patrimoine dans la stratégie pionnière de développement durable privilégiée, avec légitimité et succès depuis plus de 30 ans par l’Association Essaouira-Mogador« , fait savoir la même source.

L’année qui commence se présente sous les meilleurs auspices, souligne le CPT, en rappelant « l’impressionnant progrès du chantier de la Cité des Arts, de la Culture et du Patrimoine, œuvre ultime d’Oscar Niemeyer, le grand maître de l’architecture du 20e siècle« , ainsi que le lancement des travaux de refondation et de développement du resort « Mogador » avec un investissement global de 5 milliards de dirhams.

« Reste à apporter la réponse la plus appropriée aux défis de la connectivité nationale et internationale d’Essaouira sur les routes, dans les airs et par voie ferrée pour consolider et optimiser l’exceptionnel momentum que connaît la Cité des Alizés« , conclut le CPT.