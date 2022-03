La relance du tourisme se confirme pour Marrakech. Pour cette seule journée du mardi 1er mars, l’aéroport de la ville ocre attend 34 vols en provenance des marchés émetteurs traditionnels.

Selon les sources de H24Info, l’aéroport Menara devra recevoir, ce mardi 1er mars, pas moins de 34 vols en provenance des marchés émetteurs traditionnels. Ces vols devraient transporter 5.100 passagers.

Par pays de provenance, la France tient toujours le haut du classement avec 12 vols et 1.800 passagers. Pour les autres pays émetteurs, on retrouve l’Espagne, l’Italie (Rome et Turin), la Turquie, la Suisse, la Belgique et l’Allemagne, mais aussi Israël.

Pour ce qui est du Royaume-Uni, les touristes britanniques sont aussi de retour à Marrakech. Les vols programmés ce mardi proviennent de Manchester et de Londres (Gatwick et Stansted) avec un total de 450 passagers.