Entre clip, publicité et reel Instagram, la nouvelle campagne de communication des biscuits Tonik surprend et interroge. Un pari gagné pour la marque qui souhaite par cette opération faire le buzz sans pour autant l’inscrire dans un genre ou type de communication en particulier. Explications.

Tonik renouvelle son image de marque ! Pour cela, la célèbre marque de biscuits collabore fait appel au talent des agence Rapp Maroc et Tribal Worldwide pour rajeunir son image et recentrer son positionnement sur une cible plus jeune, plus connectée.

Concernant cette nouvelle image, Ali El Forkani, Responsable du Planning Stratégique des deux agences explique : « la population marocaine est majoritairement jeune avec une base pyramidale qui se situe autour des 15 ans, il est normal qu’une marque comme Tonik née il y a plus de 30 ans connue surtout auprès des millenials et + cherche à diversifier son audience et cibler une base de growth consumers plus large notamment auprès de la Gen Z ».

Il s’agit là de la seconde campagne consécutive développée et déployée par les agences Rapp et Tribal pour le compte de Bimo-Mondelez Maroc : après la belle histoire d’amour racontée par Merendina fin 2020, cette fois le film s’adresse à la jeunesse marocaine sous un angle plus punchy pour vanter les talents et la diversité de celle-ci autour d’un cri de ralliement commun “Aji bsda3ek” (bring your noise).

“Nous avons voulu mettre en adéquation la vérité produit à savoir une gaufrette crunchy comme aucune autre qui fait du bruit quand on la déguste avec la nature même de la jeunesse d’aujourd’hui qui veut faire du bruit et faire entendre ce qu’elle a à dire” nous explique Soumia Abderrafie directrice de clientèle chez Rapp Maroc.

Cette campagne 100% digital, dévoile une belle vidéo qui met en avant des jeunes marocains mais également des influenceurs très suivis comme l’Inkonnu, Salmatoon ou Zoubeir et reprendre les codes urbains et streestyle pour capter l’attentions des tribes allant du sport, à la mode en passant par la musique ou le gaming.

“C’est aussi une musique et un son qui fait du bruit, composé et produit par Draganov, le morceau a été pensé comme une expérience sonore immersive avec l’utilisation pour la 1ère fois au Maroc de la technologie 8D sound ” précise Hamza Alami Head of social creativity chez Tribal DDB.

Une campagne pour le moins réussie et qui a rapidement trouvé son public ! En à peine 72 heures, le film a généré sur Instagram plus de 600.000 vues, plus de 800 partages et 6000 commentaires de manière organique. Un très joli succès qui n’en est qu’à son début et qui nous continuera à faire grand bruit !