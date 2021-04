Worldcom Public Relations Group (Worldcom PR), le plus grand réseau mondial d’agences de relations publiques indépendantes, a annoncé le renforcement de son réseau en Afrique avec l’intégration, pour la première fois, d’une agence marocaine et d’Afrique de l’Ouest, Tn’Koffee.

Créé en 1988, Worldcom Public Relations Group compte 143 bureaux avec plus de 2.000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur 115 villes et couvrant 6 continents. Les 86 partenaires de Worldcom ont réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 300 millions de dollars provenant de 3.034 clients.

«Worldcom s’est engagé à construire un réseau d’agences de relations publiques indépendantes, performantes et observant le plus haut niveau d’excellence», a déclaré Todor Ianev, Président de la région EMEA de Worldcom. Il ajoute que « Tn’Koffee est une agence singulière, reconnue pour son expertise en affaires publiques, relations avec les médias et stratégies d’influence dans plusieurs pays d’Afrique du nord et de l’Ouest. C’est un atout majeur pour le groupe qui apportera une réelle valeur ajoutée ».

Tn’Koffee est un cabinet de conseil en relations publiques et stratégies d’influence qui s’engage en faveur d’une pratique novatrice, distinctive et pertinente des RP. Avec deux bureaux à Casablanca et à Dakar et des opérations dans 15 pays africains, l’agence s’appuie sur des équipes multidisciplinaires et talentueuses dotées d’expertise locale et régionale en affaires publiques, relations médias et stratégies digitales. Elle accompagne une cinquantaine de clients opérant dans divers secteurs d’activités tels que l’hôtellerie, la téléphonie mobile, l’industrie, l’éducation, l’automobile, les technologies et les services financiers.

«Rejoindre Worldcom est une étape importante dans la stratégie de développement de notre agence qui permet de consolider notre empreinte panafricaine et renforcer notre présence à l’international. Grâce à la force du groupe Worldcom PR et son étendue, nous serons capables de mieux accompagner nos clients dans leur développement à l’international mais aussi, sur des nouveaux métiers de la communication» Explique Khadija Idrissi Janati, directrice générale de Tn’Koffee. «Nous sommes fiers de rejoindre un groupe aussi respecté et reconnu de professionnels des relations publiques du monde entier».

Cette annonce couronne le processus de recrutement rigoureux de Worldcom PR qui garantit la compatibilité des agences partenaires avec les valeurs du réseau et leur capacité à répondre aux meilleurs standards de la communication et des relations publiques.