L’action TGCC a suscité un grand engouement. Après avoir été souscrite de 22 fois, l’action du spécialiste du bâtiment et des travaux publics a terminé sa première journée de cotation sur une progression de près de 10% pour atteindre 149,55 DH contre un prix d’introduction de 136 DH.

Ce titre, introduit jeudi 16 décembre 2021 à un prix de 136 DH sous l’indice sectoriel « Bâtiment et Matériaux de Construction », est réservé à la hausse depuis l’ouverture de sa première cotation. L’introduction en Bourse du groupe TGCC a été souscrite 22 fois par 11.833 souscripteurs, a annoncé Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca.

Le montant global souscrit à l’issue de cette opération s’est élevé à plus de 13,43 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à 98.760.173 actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 4,5%, a précisé M. Arharbi lors de la cérémonie de première cotation de la société.

Le nombre des actions attribuées a atteint 4.411.780, soit un montant de 600.002.080 DH, notant que les 12 régions ont souscrit à l’IPO de cet opérateur du bâtiment et travaux publics (BTP).

Par type d’investisseur, un montant de 22,43 millions de dirhams (MDH) a été attribué aux 303 institutionnels ayant souscrit à l’IPO, soit un taux de satisfaction de 0,23%, tandis que 306 personnes morales se sont accaparées 21,36 MDH pour un taux de satisfaction de 3,23%. En outre, le montant attribué aux 11.224 Personnes physiques ayant souscrit à l’IPO s’est élevé à 556,2 MDH, soit un taux de satisfaction de 18,36%.

Par région, les investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 70,38% des actions, tandis que les souscripteurs des Régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès se sont accaparés respectivement 16,08% et 4,89% des actions attribuées.

Avec cette introduction en bourse, TGCC représente la 76e société cotée et la 8e société cotée dans le secteur «Bâtiment et matériaux de construction». La valeur est cotée en continu à partir de ce jeudi, sous le libellé «TGCC S.A», au niveau du compartiment «Principal F».

Mohammed Bouzoubaa, le Président Directeur Général de TGCC et Président du Conseil d’Administration, a fait part de sa fierté pour la confiance des investisseurs dans la valeur TGCC, notant que l’opérateur du BTP a confirmé sa place de leader et de référence dans son secteur d’activité.

L’IPO du groupe TGCC porte sur un montant global de 600 MDH, dont 300 MDH sous forme d’augmentation de capital et 300 MDH sous forme de cession partielle de Mediterrania Capital Partners, à travers la cession au profit du public de 220.589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’IPO.

L’introduction en bourse permettra à TGCC de lever des fonds en vue notamment du financement des investissements futurs identifiés, offrir à ses actionnaires de la liquidité, accroître la notoriété de la Société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public et faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés.