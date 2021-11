Acteur majeur de la construction au Maroc, TGCC s’introduit en bourse en vue de lever 600 millions de dirhams. Le prix de l’action est fixé à 136 dirhams. La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 inclus.

« Il s’agit d’un grand moment pour TGCC », a déclaré, lundi 22 novembre 2021, Mohammed Bouzoubaa, PDG de la cette société, spécialiste des BTP, au siège de la bourse de Casablanca. « Avec cette introduction en bourse, l’entreprise entame une nouvelle étape de sa vie et s’ouvre de nouvelles perspectives. En 30 ans d’existence, TGCC est passée d’une petite société, fondée en 1991, à un acteur de référence employant 8.000 personnes au Maroc et en Afrique », a affirmé Mohammed Bouzoubaa.

TGCC envisage de réaliser l’introduction en bourse (IPO) d’un montant global de 600 millions de dirhams. La moitié, soit 300 millions de dirhams, se fera en augmentation de capital. L’autre sous forme de cession partielle de Mediterrania Capital Partners (cession au profit du public de 220.589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’introduction). Le prix de l’action est fixé à 136 dirhams. La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 inclus. Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Depuis 2013, TGCC a entamé une politique d’expansion en multipliant les implantations en Afrique. C’est ainsi que T2G, première filiale africaine du groupe implantée au Gabon, a vu le jour en 2014 pour la construction d’un projet résidentiel. Un an plus tard, c’est en Côte d’Ivoire que le groupe décide de s’installer avec l’ambition de développer une filiale autonome et devenir un acteur local de construction. TGCC a également initié, en 2018, la création d’une filiale au Sénégal et a pu obtenir 2 contrats de construction.

« Cette introduction en bourse devra permettre au groupe de renforcer sa présence africaine », a tenu à souligner Mohammed Bouzoubaa. En effet, dans le cadre de sa stratégie de développement, TGCC prévoit de redéployer ses activités en Afrique de l’Ouest en créant un hub à Abidjan qui permettra d’adresser des marchés sur toute la région et de centraliser son encadrement.

Voici le calendrier de l’introduction à la Bourse de Casablanca (IPO) du Groupe TGCC, visée, récemment, par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC):

19 novembre 2021:

– Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de l’Opération, Visa de l’AMMC sur le prospectus.

– Publication du prospectus sur le site de l’émetteur.

22 novembre 2021:

– Publication par la Bourse de Casablanca de l’avis relatif à l’Opération.

– Publication du communiqué de presse par l’Emetteur dans un journal d’annonces légales.

29 novembre 2021:

– Ouverture de la période de souscription.

03 décembre 2021:

– Clôture de la période de souscription à 15h30 inclus 03/12/2021.

– Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 18h30. 06 décembre 2021:

– Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de Casablanca.

07 décembre 2021:

– Traitement des rejets par la Bourse de Casablanca. 08 décembre 2021:

– Allocation des souscriptions et remise par la Bourse de Casablanca du listing des souscriptions à l’Emetteur, Remise par la Bourse de Casablanca des allocations par teneur de compte à CFG Marchés avant 12h00 et Remise par la Bourse de Casablanca des allocations de titres aux membresdu syndicat de placement avant 12h00.

09 décembre 2021:

– Tenue de la réunion de l’instance de l’Emetteur devant constater la réalisation définitive de l’Opération.

10 décembre 2021:

– Réception par la Bourse de Casablanca du PV de l’instance de l’Emetteur ayant constaté la réalisation de l’Opération avant 18h30. 16 décembre 2021:

– Première cotation, réduction de la valeur nominale de 100 DH à 10 DH et enregistrement de l’Opération en Bourse Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l’Opération.

21 décembre 2021:

– Publication des résultats de l’Opération dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de l’émetteur.

– Règlement / Livraison.