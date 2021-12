Fatima-Zohra Alaoui, directrice générale de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), s’exprime dans une interview à la MAP sur la transition du secteur du textile vers une industrie décarbonée, évoquant par la même occasion les projets d’investissement accompagnés dans le cadre du Plan de relance industrielle.

1 – Les nouvelles contraintes imposées par l’Europe en matière de décarbonation sont-elles considérées comme un défi ou une opportunité pour le secteur ?

La taxe carbone, qui doit entrer en vigueur début 2023, est considérée comme une opportunité à saisir et une occasion d’accélérer notre transition vers une industrie plus propre, donc plus durable. La vision DAYEM MOROCCO est en complète adéquation avec les défis de notre époque, dont fait partie la décarbonation de nos processus de production.

Le choix de s’orienter vers une industrie plus durable est un enjeu stratégique pour tout le Maroc. A ce titre, plusieurs chantiers ont été lancés depuis des années et plusieurs grandes réalisations font aujourd’hui du Maroc une plateforme de référence en matière notamment d’énergies renouvelables.

L’industrie textile-habillement marocaine a déjà entamé sa mise à niveau en termes de durabilité, et compte bien accélérer sa mutation pour saisir les opportunités offertes aujourd’hui par la prise de conscience mondiale en faveur d’une production textile plus durable.

2- Quel regard portez-vous sur le secteur textile aujourd’hui ?

Le monde s’est retrouvé confiné en mars 2020 et ce confinement a engendré un arrêt quasi total de notre activité à l’export pendant plusieurs mois. En conséquence, l’industrie textile- habillement marocaine a enregistré une baisse vertigineuse sur les 5 premiers mois de l’année 2020, qui a atteint 34% par rapport aux 5 premiers mois de l’année 2019.

Depuis la levée progressive des restrictions sanitaires au Maroc et dans nos principaux marchés à l’export, les commandes ont repris, et les exportations de textile-habillement ont enregistré une croissance de près de 20% sur les dix premiers mois de l’année 2021 en comparaison avec la même période en 2020.

3- Le ministre de l’Industrie et du Commerce a récemment annoncé que 102 projets d’investissement dans le secteur textile ont été accompagnés dans le cadre du Plan de relance industrielle. Quel est l’apport de l’AMITH dans ce sens ?

Depuis le début de la crise liée à la pandémie, notre secteur connaît de grands changements au niveau national ou international. Toute la chaîne de valeur a été touchée. Le plan de relance industriel a été lancé non seulement pour atténuer les effets de la crise, mais aussi pour accompagner le changement que connaît le secteur et anticiper les besoins futurs.

C’est dans ce cadre que l’AMITH en collaboration avec le ministère de l’Industrie ont identifié des opportunités d’investissement selon les besoins et les nouvelles réalités de notre industrie, qui ont été consignées dans le cadre de la banque de projets textiles.