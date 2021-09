Après une année d’anarchie, les prix des tests PCR seront enfin fixés. Il aura fallu l’intervention du ministère des Finances pour réglementer la chose. Ainsi, le prix du test PCR est établi à 400 dirhams (600 dirhams pour le test rapide), le test antigénique coûtera 200 dirhams et le test sérologique 120 dirhams, rapportent plusieurs médias.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion de la Commission interministérielle des prix, relevant du département de Benchaâboun, tenue le vendredi 3 septembre en présence des biologistes qui ont donné leur accord pour l’application des prix réglementés.

Ces derniers seront de 400 dirhams pour le test PCR classique, de 600 dirhams pour le test PCR rapide, de 200 pour le test antigénique et de 120 dirhams pour le test sérologique.

« Cette annonce est conditionnée par une réunion prévue lundi avec les fournisseurs et associations d’importateurs de réactifs pour étudier leurs marges », commente une source proche du dossier du côté des biologistes. « Il y a certes des réunions et des pourparler, une bonne volonté de la part de tout le monde pour rendre les tests plus accessibles, mais il reste encore d’autres étapes », nuance-t-elle.

« En tant que biologistes nous nous engageons à respecter ces prix-là à condition que des efforts soient fournis par les importateurs et les fournisseurs de réactifs pour faire baisser les prix », ajoute notre source.

La réglementation des prix des tests devra également ouvrir la voie à leur remboursement par les organismes de prévoyance sociale. L’AMO devra commencer à rembourser ces tests sur la base des prix de référence mentionnés.