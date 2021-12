L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) vient de publier ses statistiques sur le secteur des télécommunications pour le 3e trimestre 2021. Voici ce qu’il faut retenir de ce rapport :

1. Percée de la fibre optique :

Durant ce trimestre, le parc Internet a enregistré une croissance importante, notamment au niveau des parcs du mobile et du FTTH (fibre optique). Le parc de l’Internet s’établit à 33,86 millions d’abonnés, ce qui porte le taux de pénétration à 93,24%. Il enregistre une croissance annuelle de 17,78% (soit un accroissement de 5,1 millions d’abonnements sur une année). Dans ce segment, le parc de la fibre optique enregistre des hausses annuelle et trimestrielle respectives de 81,91% et 15,37% pour atteindre 330.185 abonnés. Le parc de l’Internet mobile atteint, durant la même période, 31,69 millions, en hausse annuelle de 18,41%.

2. ADSL et le fixe font du surplace

Le segment de l’ADSL se stabilise à 1,6 million d’abonnés à fin septembre 2021 par rapport à fin septembre 2020. Plus de 43% des accès ont un débit supérieur ou égal à 10 M/bs. Le parc TDD et BLR1 s’établit, à fin septembre 2021, à 251.164 abonnés. Le parc de la téléphonie fixe croît de 6,94% pour s’établir à 2,46 millions d’abonnés (+160.000 abonnements). Le taux de pénétration s’établit par conséquent à 6,77%.

La portabilité des numéros a concerné, à fin septembre 2021, 930.194 numéros mobiles (soit une hausse de 23,29% par rapport à septembre 2020). La même évolution est enregistrée au niveau des numéros fixes portés. Leur nombre a progressé de 25,42%, sur une année, pour atteindre 45.430 à fin septembre 2021.

3. On téléphone de moins en moins

Quant aux usages, le trafic sortant de la téléphonie mobile s’établit à 14,63 milliards de minutes durant le 3e trimestre 2021, en légère baisse de 0,65% par rapport au 3e trimestre de 2020. Le trafic SMS s’accroit seulement de 6,89% sur une année pour s’établir à 762 millions d’unités. Concernant l’usage moyen sortant mensuel du mobile, il est en baisse de 6,68% sur une année passant de 100 minutes durant les neufs premiers mois de 2020 à 93 minutes sur la même période en 2021.

4. Les noms de domaine « .ma » ont toujours la cote

Le parc des noms de domaine .ma s’établit à 102.909 noms de domaine à fin septembre 2021, en hausse de 14,71% sur une année. Durant le 3e trimestre 2021, 6.985 nouveaux noms de domaine ont été enregistrés. En ce qui concerne le parc des « Liaisons Data Entreprises », il s’établit à 34.466 lignes enregistrant une hausse annuelle de 3,59%. Il est constitué majoritairement des « Liaisons Entreprises Data Nationale » (99,85% du marché).

5. Le Covid-19 a intensifié la digitalisation

L’usage d’Internet s’est largement intensifié. C’est notamment lié à la pandémie de Covid-19. Le recours au télétravail, au télé-enseignement et à l’achat en ligne a eu un effet notable sur les habitues des usagers. 3 personnes sur 4 ont vu leur usage du téléphone s’intensifier pendant le confinement de 2020. L’usage d’Internet a augmenté pendant le confinement de 2020 pour 8 personnes sur 10.