Le chiffre d’affaires annuel généré par la filière amandier au niveau de la province de Taza est d’environ 650 millions de dirhams, selon la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Taza.

La filière permet également la création de 400.000 journées de travail, soit l’équivalent de 2.000 emplois fixes, précise la même source.

En vue de valoriser et d’intégrer tous les maillons de la chaîne de production depuis l’amont productif jusqu’à l’aval, la DPA de Taza a financé la construction et l’équipement de deux unités de concassage des amandes avec une capacité de 3 tonnes par jour chacune, la première unité est située au niveau du cercle d’Aknoul (Tighzratine) et la seconde au niveau du cercle de Taza (Ras El Maa).

Deux autres unités de même capacité sont en cours de construction au niveau des collectivités territoriales d’Aknoul et Ajdir.

Concernant les projets programmés, la même source fait part de la construction de quatre espaces de commercialisation des amandes (RAHBAS), dont deux au niveau du cercle de Tainaste (Msila et Brarha) et deux autres au niveau du cercle d’Aknoul (Aknoul et Ajdir) dans le cadre du projet de Développement Rural Intégré en zones de Montagne du Périf de Taza.

Lire aussi. Campagne agricole: La superficie emblavée d’automne a atteint 3,7 millions d’hectares

La culture d’amandier dans la province de Taza est caractérisée par des rendements variables d’une campagne à l’autre. Le rendement moyen en amandes sans coque enregistré dans la province varie de 0.4 T/ha à 0.5 T/ha, soit 2 à 2.5 T/ha pour le rendement avec coque.

La superficie productive est de l’ordre de 26.000 hectares. La production annuelle moyenne est de l’ordre de 52.000 tonnes d’amande avec coque, soit 10.400 T d’amandes sans coque .

Le secteur de l’amandier au niveau de la province de Taza comprend plusieurs variétés, dont le Marcona (15%), le Fournat (10%), le Desmayo (6%), le Ferragnés (25%), le Ferraduel (25%), le Tuono (5%), le Nec plus ultra (2%), l’Abiod (2%), ainsi que d’autres variétés issues de semis (10 %).