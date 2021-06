La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a annoncé, lundi, que les guichets des perceptions sont ouverts le 28 et 29 juin jusqu’à 18h et le mercredi 30 juin jusqu’à 20h pour permettre aux contribuables de payer la taxe professionnelle (TP).

« La Trésorerie Générale du Royaume informe l’ensemble des contribuables que les guichets des perceptions sont ouverts le 28 et 29 juin jusqu’à 18h et le mercredi 30 juin jusqu’à 20h. Aussi, il est à rappeler que le 30 juin est l’échéance du paiement de la taxe professionnelle et du bénéfice de l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement », indique la TGR dans un communiqué.

Il également possible de payer 24h/24, à travers le site web de la TGR (www.tgr.gov.ma), les guichets automatiques bancaires (GAB), les sites E-banking, les applications mobile banking et les virements bancaires, ajoute la même source.