Qui dit finance, dit taux. Mais entre le taux directeur, le taux d’intérêt et le taux de change il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. A quoi sert chacun de ces taux et comment impactent-ils notre quotidien ? Bank Al-Maghrib répond.

1- Qu’est-ce que le taux directeur ?

Le taux directeur est le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale à ses opérations de refinancement des banques commerciales. Chaque trimestre, le Conseil de Bank Al-Maghrib se réunit et décide de maintenir ce taux inchangé, de l’augmenter ou le baisser à un niveau déterminé en fonction de la situation économique et financière nationale et internationale présente et prévue. Il s’agit du principal outil de politique monétaire. Il affecte le coût des ressources des banques à court terme et par conséquent les taux des prêts octroyés aux ménages et aux entreprises.

Ces taux impactent à leur tour les décisions de consommation, d’investissement ou d’épargne des acteurs économiques ce qui influence le niveau général de l’activité économique et l’inflation.

Si la Banque Centrale souhaite ralentir une inflation jugée trop élevée, celle-ci procède à une augmentation de son taux directeur, afin de rendre le coût des crédits bancaires plus cher.

Les ménages et les entreprises empruntent moins, donc consomment et investissent moins et l’activité ralentit, tout comme le rythme de hausse des prix.

Inversement, si la Banque Centrale estime que l’inflation est trop basse, elle diminue son taux directeur rendant le coût du crédit moins cher, ce qui donne aux ménages et aux entreprises la possibilité d’emprunter plus et par conséquent de consommer plus et d’investir davantage.

Ce mécanisme dynamise l’activité économique et favorise l’accélération du rythme de l’inflation.

2- Qu’est-ce que le taux d’intérêt ?

Le taux d’intérêt est le coût d’emprunt de l’argent ou le tarif du crédit que l’emprunteur paie au prêteur.

Il est exprimé en tant que pourcentage du montant emprunté. Ce taux d’intérêt est facturé par la banque à ses clients désirant emprunter de l’argent pour acquérir un bien ou financer un projet.

Il existe trois grands éléments qui font varier le taux d’intérêt :

– La durée de l’emprunt : quand la durée du crédit est longue, le risque devient plus élevé et engendre une augmentation du taux d’intérêt.

– Le risque de l’emprunt : Il correspond au risque que l’emprunteur n’honore pas les échéances du crédit. Il peut être appréhendé à travers plusieurs paramètres notamment l’âge, le revenu, l’historique de financement, la viabilité de l’activité pour les entreprises… etc. De plus, en fonction de ce profil de risque les garanties demandées peuvent varier.

– La charge de financement : la banque commerciale emprunte également de l’argent, auprès de la Banque Centrale ou sur les marchés financiers, qu’elle doit rembourser sur la base du taux directeur fixé par la Banque Centrale du pays.

3- Qu’est-ce que le taux de change ?

Le taux de change est la valeur de la monnaie nationale par rapport à celle d’un autre pays.

Il existe deux taux de change :

– Le taux de vente : quand une monnaie locale est vendue en contrepartie d’une devise étrangère. Par exemple, un voyageur partant en Espagne échangera des dirhams (MAD) contre des euros au « taux de vente ».

– Le taux d’achat : quand une devise étrangère est échangée contre la monnaie locale. Ainsi, si un touriste des USA veut convertir ses dollars contre des Dirhams, il le fera au « taux d’achat ».

A noter que le taux directeur fixé par la Banque Centrale peut impacter le taux de change en augmentant relativement la rémunération de l’argent au niveau national. Quand ce dernier augmente, toutes choses égales par ailleurs, cela entraîne afflux des capitaux étrangers et donc une appréciation de la monnaie.

L’appréciation de la monnaie nationale rend également, en monnaie nationale, les importations moins chères et les exportations plus onéreuses.