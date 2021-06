Le chiffre d’affaires (CA) réalisé par Tanger Med au 1er trimestre de 2021 a atteint 739 millions de dirhams (MDH) en hausse de 18% par rapport à la même période en 2020.

Une croissance a été également enregistrée sur les principaux indicateurs de l’activité portuaire en 2021, avec une hausse de 35% pour les conteneurs et +5% pour les camions TIR à fin mars 2021 en glissement annuel, indique le groupe Tanger Med dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Les investissements engagés à fin mars s’élèvent à 387 MDH, dont 302 MDH pour TMPA et 85 MDH pour TM2, ajoute la même source, notant que ces investissements sont relatifs aux projets d’infrastructures, voiries, réseaux divers et infrastructures IT.

Pour l’endettement consolidé, il a atteint 10,7 milliards de dirhams (MMDH), dont 3,1 MMDH de TMPA et 7,6 MMDH de TM2, enregistrant une baisse de 1% par rapport à décembre 2020.

S’agissant du CA du port Tanger Med 1 et port passagers et rouliers, il a atteint 500 MDH au 1er trimestre de 2021, contre 488 au 1er trimestre de 2020, soit une hausse de 3%.

Pour le port Tanger Med 2, son CA a grimpé à 239 MDH au 1er trimestre de 2021, contre 139 MDH à fin mars 2020, augmentant ainsi de 72%.