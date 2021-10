La suspension des vols en provenance et à destination de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas inquiète les professionnels du tourisme, secteur déjà en crise depuis le début de la pandémie. A Ouarzazate, les hôteliers rapporte plusieurs annulations et d’autres complications.

Face à « l’évolution de la pandémie », les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Une mesure rendue effective dès le 21 octobre, qui risque d’aggraver la crise vécue par les professionnels du tourisme depuis le début de la pandémie du Covid19.

À Ouarzazate, destination touristique et cinématographique très prisée en cette période, l’inquiétude est de mise. « Ces suspensions engendrent des annulations, que ce soit au niveau des établissements, des maisons d’hôtes ou des restaurants. On avait commencé à respirer, mais là on commence à se poser des questions à nouveau », indique à H24info Siham Rida, présidente du Conseil provincial du tourisme (CPT) de Ouarzazate.

« C’est inquiétant parce qu’on ne veut plus revenir en arrière. A peine, on s’était dit qu’avec le pass sanitaire et le changement des horaires du couvre-feu, les choses allait s’améliorer, mais là ça risque d’être difficile », poursuit-elle. La responsable s’attend aussi à avoir des annulations de tournages programmés dans la ville. « Il y a pas mal de projets de tournages qui sont prévus et qui risquent d’être bloqués à cause de cette suspension », déplore-t-elle.

Tournages annulés ?

Selon le directeur du CPT de Ouarzazate Zoubir Bouhoute, les trois marchés concernés par la suspension de vols ont représenté en 2019 17,56% du volume total des nuitées : soit 8,8% pour le Royaume-Uni, 6,91% pour l’Allemagne et 1,72% pour les Pays-Bas). Il rapporte aussi plusieurs cas d’annulations dans la ville (exemple ci-dessous d’un restaurant à Ouarzazate).

« En temps normal, les touristes qui viennent directement à Ouarzazate par voie aérienne ne représentent que 10%. Le reste arrive via des excursions, soit à travers Marrakech ou Agadir. Plusieurs vols internationaux qu’on avait avant la pandémie n’ont pas encore repris », souligne-t-il, citant les compagnies Transavia et Ryanair.

Retours compliqués

Toujours à Ouarzazate, Fatima Agoujil, propriétaire de la maison d’hôtes Le Petit Riad, a également vu la majorité de ses réservations pour le mois de novembre annulées. Mais ce n’est pas tout. Son établissement accueille actuellement un groupe de 11 touristes britanniques et néerlandais dont le retour s’est compliqué.

« Ces 11 personnes vont devoir rallonger leur chemin du retour. Au lieu de rentrer directement chez eux, ils vont partir de Ouarzazate à Casablanca, puis de Casablanca à Paris pour prendre leurs trains respectifs et rejoindre leurs pays. Ils ont dû payer d’autres billets et dépenser plus d’argent pour rentrer chez eux », nous explique-t-elle. « Nous étions très optimistes. Nous avions la chance d’avoir reçu plusieurs réservations, mais là, la situation se complique. Même les autres touristes français, américains ou autres craignent maintenant une nouvelle suspension de vols. Ils préfèrent ne pas prendre le risque », s’inquiète Fatima Agoujil, également présidente de l’Association des maisons d’hôtes de Ouarzazate.

La suspension des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne fait suite à la propagation d’un nouveau sous-variant Delta, le « AY4.2 ».

Le royaume a également suspendu il y a deux semaines ses vols avec la Russie.