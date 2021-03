Suez Maroc a annoncé mercredi la signature d’un contrat de 2 ans pour la gestion des déchets de la Société Marocaine des Tabacs (SMT) pour un montant de 6 millions de dirhams (MDH).

Fort de son expérience de plus de 12 ans auprès des clients industriels, Suez Maroc confirme avec ce contrat sa position de leader sur le marché marocain, indique le groupe Suez dans un communiqué.

Pour la SMT, Suez Maroc déploie une prestation créatrice de valeur tout au long du cycle de gestion des déchets et ce, en parfaite adéquation avec le processus industriel de son client, fait savoir la même source.

En effet, Suez Maroc assurera la collecte, le tri et le traitement de près de 4.000 tonnes de déchets issus des deux sites de la SMT à Aïn Harrouda et El Moudzine. Ce nouveau contrat porte sur la mise en place des moyens humains et matériels, la gestion du parc à déchets, les opérations de tri des déchets, leur conditionnement, leur acheminement vers les filières de recyclage dédiées ainsi que la valorisation et le traitement de tout type de déchets.

Suez Maroc œuvrera à réduire le taux d’enfouissement en augmentant la part de valorisation. De plus, Suez Maroc étudiera un projet de réutilisation du tabac, soit à travers une valorisation énergétique soit via une valorisation matière grâce au compostage.

Lire aussi : La justice ordonne à Veolia de suspendre le lancement de son OPA sur Suez

Outre son engagement à réduire l’impact environnemental et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la gestion des déchets, Suez Maroc développera des solutions intelligentes et fiables telles la digitalisation grâce à l’outil « Clear » pour la gestion dématérialisée de l’exploitation, de la facturation ou encore des reportings.

Ce contrat a été remporté grâce à un partenariat signé entre Suez Maroc et Sodexo Maroc, 1er opérateur de Facility Management au Maroc et ce dans le cadre d’un groupement pour la prise en charge, des services de nettoyage, de traitement 3D (désinfection, désinsectisation et dératisation), d’entretiens des espaces verts, de curage et pompage, de nettoyage des tenues de travail, de gardiennage et de télésurveillance au niveau des sites industriels de la Société Marocaine des Tabacs.

« Le partenariat entre Suez Maroc, Sodexo et la SMT témoigne encore une fois de la capacité du Groupe à couvrir différents domaines d’activité économique et à répondre précisément aux besoins des industriels marocains désireux d’être accompagnés dans la mise en place de solutions en faveur de l’économie circulaire », souligne Benjamin Vauthier, CEO de Suez Maroc, cité par le communiqué.

Lire aussi : Suez va gérer les déchets de Coca-Cola Maroc

La SMT est la 1ère FMCG (Fast Moving Consomation Goods) et le leader de l’agroalimentaire au Maroc. Filiale d’Imperial Brands, 4ème opérateur mondial du secteur et héritière de la « Régie des Tabacs », la SMT demeure le seul opérateur du secteur des tabacs au Maroc à développer ses activités dans le cadre d’une chaîne de valeur intégrée.

Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200.000 emplois directs et indirects créés par an et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables, ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros.