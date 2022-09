Stellantis, constructeur automobile mondial, a présenté ce mercredi sa stratégie 2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) avec l’ambition de devenir leader en matière de mobilité innovante.

«Dare Forward 2030 nous conduira au leadership dans la région Afrique et Moyen-Orient. Grâce aux actuelles structures commerciales et industrielles robustes et adaptées dans la région, nous visons à consolider notre position dans la couronne méditerranéenne et les territoires français d’outre-mer, tout en renforçant notre position en Afrique subsaharienne et en augmentant notre part de marché au Moyen-Orient et en Afrique du Sud», a annoncé Samir Cherfan, directeur des opérations pour la région MEA au cours d’une conférence presse en visioconférence.

Le groupe prévoit de produire 70% d’unités dans la région MEA, afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des populations locales. En mars 2022, Stellantis a annoncé son Dare Forward 2030. Ce plan stratégique vise la transition du groupe d’un constructeur automobile historique à une entreprise de technologie de mobilité durable.

Le groupe s’engage aussi à devenir le pionnier de l’industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignant zéro émission de carbone d’ici 2038.

Stellantis y a détaillé sa vision pour concevoir l’avenir de la mobilité et décrit les mesures audacieuses qui seront prises chaque jour, avec un esprit entrepreneurial, pour créer une nouvelle ère de mobilité.

Forte de sa diversité, Stellantis façonne la mobilité de demain en proposant des solutions de mobilité innovantes, propres, sûres et abordables répondant aux besoins changeants des clients dans 81 pays en Afrique et Moyen-Orient.