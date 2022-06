Stellantis N.V. et Vulcan Energy Resources Ltd. annoncent, ce lundi 27 juin 2022, l’entrée de Stellantis dans le capital de Vulcan pour un montant de 50 millions d’euros, accompagnée d’une prolongation de l’accord d’approvisionnement initial qui est porté à 10 ans.

Cet investissement est destiné à soutenir le développement de la production prévu par Vulcan de son gisement de saumure situé dans la haute vallée du Rhin en Allemagne. Vulcan, qui génère déjà de l’énergie géothermique à partir de ce gisement, prévoit de produire de l’hydroxyde de lithium sans utiliser de combustibles fossiles et avec une empreinte carbone neutre dans le cadre de son projet Zero Carbon Lithium.

«Cet investissement hautement stratégique dans une grande société de production de lithium nous permet de créer une chaîne de valeur robuste et durable pour la production des batteries de nos véhicules électriques en Europe», a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

«Nous continuons à bâtir des relations solides avec des partenaires qui partagent nos valeurs et s’efforcent comme nous de lutter contre le réchauffement climatique tout en offrant à nos clients des solutions de mobilité propres, sûres et abordables», a-t-il renchéri.

«L’investissement important d’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux dans Vulcan et dans le projet Zero Carbon Lithium représentent une avancée conséquente en matière d’approvisionnement stratégique et durable des matières premières pour les batteries», a affirmé le Dr Francis Wedin, Directeur Général de Vulcan.

Et d’ajouter: «nous sommes pleinement en phase avec les objectifs de décarbonisation et d’électrification de Stellantis, qui font partie des plus ambitieux du secteur. Il est encourageant de voir un constructeur automobile de premier plan investir dans la production locale de lithium à faibles émissions destiné aux véhicules électriques.

Stellantis est déjà notre client le plus important, et nous sommes impatients d’approfondir nos relations avec lui en tant qu’actionnaire majeur de Vulcan et du projet Zero Carbon Lithium».

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir atteindre 100 % de véhicules particuliers électriques (BEV) vendus en Europe et 50 % de véhicules particuliers et de pick ups vendus aux États-Unis à l’horizon 2030.

Champion de la lutte contre le changement climatique dans le secteur automobile, Stellantis compte atteindre une empreinte carbone neutre à l’horizon 2038, avec 50 % d’émissions polluantes en moins d’ici 2030. Stellantis a récemment annoncé un accord d’approvisionnement en hydroxyde de lithium pour l’Amérique du Nord.