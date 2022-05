La société de capital-investissement SPE Capital a déboursé la somme de 330 millions de dirhams pour s’offrir une participation majoritaire dans le groupe Outsourcia.

SPE Capital, société de capital-investissement axée sur l’Afrique et le Moyen-Orient, a acheté, via son fonds SPE AIF I, une participation majoritaire dans le groupe spécialisé dans les métiers de l’outsourcing Outsourcia, apprend-on ce matin. SPE Capital rachète ainsi les parts d’AfricInvest à hauteur de 330 millions de dirhams.

«Dans le cadre de ce partenariat avec Outsourcia, SPE Capital prendra le relais d’AfricInvest, lequel aura accompagné le développement de la société depuis 2016 et contribué, tant sur le plan financier que stratégique, à la construction du groupe actuel, et accompagnera son dirigeant et fondateur, Monsieur Youssef Chraïbi, ainsi que l’ensemble de l’équipe de management du groupe dans l’accélération de sa croissance organique et externe, avec pour objectif l’amélioration continue de son offre et le renforcement de sa présence internationale», précise un communiqué du groupe Outsourcia.

«Lors des cinq dernières années, Outsourcia a pu continuer à déployer sa stratégie de croissance, axée sur une diversification géographique et sectorielle. Avec le soutien d’AfricInvest, nous avons notamment réalisé des acquisitions stratégiques en France et à Madagascar. A présent, l’arrivée d’un fonds d’investissement géré par SPE Capital dans le tour de table du groupe devrait nous permettre d’ouvrir un nouveau chapitre de notre développement et d’accélérer notre croissance, organique et externe, tant en Europe qu’en Afrique. La culture entrepreneuriale de SPE Capital, sa vision et son expérience dans la région sont autant d’atouts pour continuer à mettre en œuvre notre stratégie « Acquire & Migrate» et consolider notre positionnement d’acteur marocain indépendant majeur dans les métiers de l’outsourcing (..)», a commenté le PDG d’Outsourcia Youssef Chraïbi.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat ambitieux avec Youssef Chraïbi et son équipe de management, dont l’expertise reconnue dans les métiers de l’outsourcing ont permis à la société de connaître une trajectoire de croissance remarquable, et ce dans un secteur porteur, répondant aux besoins accrus d’externalisation de nombreuses fonctions, mais également aux enjeux de l’accès à l’emploi sur le continent », s’est quant à lui réjouit Stéphane Heuzé, Managing Partner chez SPE Capital

Outsourcia a été conseillé par Asafo & Co tandis que SPE Capital a été accompagné par Gide (conseiller juridique), Deloitte (conseiller financier et fiscal), Ibis Consulting (conseiller ESG), et Matine Consulting (conseiller commercial), indique le communiqué d’Outsourcia, qui précise que la clôture de la transaction sera sujette à la levée des conditions suspensives usuelles et devrait avoir lieu durant l’été.

Fondé en 2003 au Maroc par Youssef Chraibi, le groupe Outsourcia est un acteur majeur indépendant spécialisé dans les métiers de l’Outsourcing, couvrant la gestion externalisée de la relation client omnicanal (centres de contacts) et des fonctions de Back Office (BPO), les prestations digitales, les études et le Medical Outsourcing (Gestion des comptes rendus médicaux). A la suite notamment de 4 opérations de croissance externe, Outsourcia emploie aujourd’hui plus de 2400 collaborateurs dans 4 pays (Maroc, France, Madagascar et Niger), opérant pour le compte de clients de premier rang dont : Total, Renault, Orange, GRDF, Bank Of Africa.