SoGé, la banque 100% en ligne de Société Générale Maroc, annonce l’enrichissement de son offre “SoGé Ado” avec de nouvelles fonctionnalités, des bons plans et toujours “zéro frais”.

Lancée en avril dernier par Société Générale Maroc, “SoGé Ado”, la première offre bancaire en ligne du Maroc dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans, propose une gamme de services bancaires et extra-bancaires conçue exclusivement pour les plus jeunes, en phase avec leur appétit de parcours digitaux «intuitifs».

Grâce à SoGé Ado, les jeunes clients profiteront — en plus des avantages qui leur sont déjà offerts — de nouvelles prestations et fonctionnalités incluant un sticker de paiement électronique qui pourra être adossé à leur smartphone pour une utilisation “sans contact”. Un nouveau site au “look” original et facile à utiliser a aussi été développé pour que les jeunes bénéficient d’un accompagnement pédagogique pour gérer et maîtriser leur budget.

Cette plateforme, également disponible via l’appli mobile SoGé (pour l’ado et le parent), donnera aussi la possibilité à tous les titulaires d’un compte SoGé Ado de profiter de “bons plans” et de réductions substantielles à piocher dans la liste des nouveaux partenaires de la Banque.



Par ailleurs, SoGé a créé toute une dynamique riche en interactivité répondant aux besoins de ce public friand de nouveautés avec le lancement d’un tournoi de gaming dédié et la création d’un jeu inédit “Kayn quiz”. Des innovations qui, au delà de l’aspect ludique, ont aussi pour vocation de “rapprocher les univers ados des univers parents et créer plus de complicité entre eux autour d’une démarche informationnelle didactique”.

Forte de son leadership et de son statut de pionnière des services bancaires dématérialisés, SoGé aspire aussi via SoGé Ado à devenir la référence en éducation financière des plus jeunes en les habituant aux bonnes pratiques de la gestion financière.

En restant à l’écoute des aspirations et des besoins de ses jeunes clients, SoGé souhaite ainsi les aider à devenir des citoyens avertis et responsables. Un accompagnement que la Banque entend bien inscrire dans la durée, notamment grâce à la possibilité de conserver leur compte bancaire lors de leur passage à la majorité.

Pour faciliter toutes ces démarches et pour souhaiter la bienvenue à ses plus jeunes clients, SoGé s’engage à leur offrir une ouverture de compte SoGé Ado en ligne sans aucun frais et des services bancaires dématérialisés, incluant la livraison à domicile de leur carte bancaire SoGé sans contact gratuite.

Pour en savoir plus sur SoGé Ado, rendez-vous sur www.sgmaroc.com/soge-ado ou téléchargez l’appli mobile : SoGé